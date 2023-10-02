Мобилизация продолжается: юрист объяснил, когда повестка считается врученной на законных основаниях

В Украине продолжается военное положение и проведение общей мобилизации. Повестки могут получить мужчины от 18 до 60 лет.

Когда повестка считается врученной на законных основаниях и каков порядок вручения – рассказал юрист Михаил Лобунько. По его словам, осуществление оповещения военнообязанных могут быть работниками ТЦК и СП, работодателями и органами местного самоуправления.

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Когда повестка считается врученной на законных основаниях

Порядок вручения повестки предусматривает только получение документа под подпись.

Сколько бы раз вы не слышали, что повестка может быть вручена другим лицам для передачи военнообязанному нужно понимать, что это ненадлежащее вручение, и в таком случае неприбытие в ТЦК и СП по данной повестке не создает никаких юридических последствий,

– объяснил юрист.

Лицо, вручающее повестку, должно предъявить служебное удостоверение, подтверждающее его принадлежность к ТЦК и СП. Оно должно содержать следующие сведения:

название органа, выдавшего удостоверение;

фамилия, имя, отчество лица, которому выдано удостоверение;

фотографию лица, которому выдано удостоверение;

служебное звание лица, которому выдано удостоверение;

номер и дата выдачи удостоверения;

подпись лица, выдавшего удостоверение.

Юрист отметил, что повестку могут вручить где угодно, поскольку никаким нормативно-правовым актом не урегулирован вопрос о месте вручения повестки.

Как происходит процесс мобилизации в Украине

Отметим, что процесс мобилизации в Украине проходит в несколько этапов: