Мобилизация будет сложной, – Подоляк о повестках в тренажерных залах

Михаил Подоляк прокомментировал, что украинцам вручили повестки в спортзалах. Советник Андрея Ермака сказал, что государство готовит новую программу по мобилизации.

Михаил Подоляк сказал в интервью одному из украинских телеканалов, что государство должно себя защищать. По его словам, будет больше актуальной информации по участию в боевых действиях, пишет 24 Канал.

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Что сказал Подоляк о повестках в спортзалах

Советник главы Офиса Президента заверил, что мобилизация будет сложной, но необходимой.

Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом выступать в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть несколько иначе: они не будут ходить себе спокойно по улицам, не будут вести себя так, как будто ничего не происходит,

– заявил Михаил Подоляк.

Он уточнил, что готовится другая программа относительно того, как:

власть должна говорить о мобилизации и рекрутинге;

какие функции должно брать на себя государство;

как страна должна работать с людьми, не совсем понимающими, что такое война и к чему она, если не будет правильно финализирована, сможет привести.

Повестки в спортзалах: коротко

Вечером 5 декабря 2023 года военные пришли в спортзал в Ужгороде. Мужчинам, занимавшимся спортом, и тренерам выписали повестки с требованием прийти в военкоматы для уточнения данных. Также работники ТЦК и СП находились в спортзалах в Мукачево и Хусте, а также в оздоровительно-рекреационном комплексе Косино в Береговском районе.

7 декабря ситуация повторилась в Днепре – по меньшей мере, в ReGym и Fit'4'You военные в присутствии полиции выписывали повестки мужчинам призывного возраста.

Вручили повестки и в спортзалах Львова и Киева. В телеграм-каналах писали, что в некоторых залах людей выпускали через черный ход.

Что говорят военные и специалисты

В Закарпатском ТЦК и СП прокомментировали свои поступки. В частности, там заявили, что мужчины призывного возраста, которые сознательно избегают военной службы и занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону.

Юрист Владимир Романчук рассказал Суспильному, что с видео, которое было доступно в сети, видно, что работники ТЦК действуют корректно. Ведь они проверяют документы, выдают вызовы в ТЦК и повестки, соблюдая действующее законодательство.

Проверка документов законна, если работники Территориального центра комплектования осуществляют ее вместе с полицейскими или при условии, что у них есть приказ коменданта, где указано, что конкретно этот работник, обращающийся к вам, уполномочен проверять ваши документы. В таком случае это никоим образом не нарушает закон,

– заявил специалист.

По его данным, это следует рассматривать как проверку документов с акцентом на актуализацию информации о военнообязанных.