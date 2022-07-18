Вручение повесток для уточнения данных: в ВСУ объяснили, при каких условиях такой необходимости не было бы

В Украине идет война. И многие военнообязанные граждане нашей страны получают повестки. Однако, не все они вручаются для того, чтобы отправить человека в армию.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, у нас объявлена всеобщая мобилизация и вручение повесток. Несмотря на это, не все вручаемые повестки означают призыв в армию. Об этом рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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По его словам, немалое количество выдаваемых повесток – для уточнения данных. Ведь из-за военных действий многие военнообязанные переехали из своих регионов. Но не явились в территориальный центр комплектования (ТЦК) и не встали на военный учет при переезде.

"Если понимать всю ответственность, которая в это время возлагается на всех нас, и если бы каждый гражданин проникся этой ответственностью, и выполнял все, что написано в законодательстве, то и повестки не надо было бы вручать. Если бы каждый гражданин при переезде из восточной области в западную в установленный срок пришел в центр комплектования, подал все свои сведения, отметил свои контакты, местонахождение, то не было бы такой необходимости вручать эти повестки", – рассказал Роман Горбач.

Он также отметил, что в таком случае повестки вручали бы только тем, кто подлежал бы призыву. А так приходится заниматься уточнением данных, раздавая ответные повестки.

"Граждане не все сознательно относятся к своим обязанностям, определенным законами Украины. И тогда их приходится вызывать, уточнять эти данные. И только в случае необходимости, если он полностью отвечает, осуществляется его призыв", – подчеркнул Роман Горбач.

Следовательно, выдача повестки не означает, что этого человека обязательно призовут на военную службу, заверил Роман Горбач.

Повестка – не наказание

До этого в Украине было немало споров по выдаче повесток в разных местах – в супермаркетах или торговых центрах, развлекательных заведениях, церквях, на блокпостах и т.д. Это вызвало немалое негодование.

Особенно отрицательно воспринималась информация о выдаче повесток за правонарушения. Ведь в таком случае обесценивалась роль защитников Украины, добровольно ушедших воевать. Все потому, что тогда армия воспринимается как место отбывания наказания.

Министр обороны Украины Алексей Резников раскритиковал идею такой выдачи повесток. Хотя и отметил, что призыв в Украине будет продолжаться и дальше. Ведь украинским военным, которые есть на фронте, нужна ротация. Кроме того, есть убитые и раненые, поэтому необходимо доукомплектование.

В целом же в Украине сейчас около 3 миллионов граждан состоят на учете не по месту жительства. Такие данные приводит МВД.

Подробное объяснение о мобилизации: смотрите видео