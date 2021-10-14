Вручил ценные подарки и посмотрел детские рисунки, – Зеленский посетил бойцов на Донбассе
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 14 октября приехал на передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. В рамках визита глава государства пообщался с военными и вручил им ценные подарки.
Президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке.
Важно Президент Зеленский почтил память погибших за Украину
Глава государства ознакомился с особенностями применения противодронного ружья. Зеленский также пообщался с военными и осмотрел условия несения службы.
Президент вручил военнослужащим ценные подарки и посмотрел детские рисунки, которые присылают украинским защитникам.
Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!,
– сказал Зеленский.
Заметим, что ранее президент посетил Мариуполь, где принял участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Также он ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках национальной программы "Большая стройка".
Визит Зеленского на Донбасс / Фото офиса Президента
Утром 14 октября президент Украины в своем приветствии поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг. Он вспомнил и о тех борцах за Украину, которые погибли: "Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украины".
Позже Зеленский также почтил память погибших за страну, возложив цветы к Стене памяти. Кроме того, украинский лидер поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение военным ВСУ. Для них предусмотрели одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц