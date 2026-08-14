Появились новые возможности: почему Воздушные силы теперь не будут сообщать о результатах отражения атак

В ВС сообщили, что внесут изменения в свои утренние отчеты о вражеской баллистике во время массированных атак. В сводках больше не будут публиковать точное количество запущенных и сбитых ракет, а также тех, которые не достигли целей.

Комментируя в эфире 24 Канала изменение формата сводок ВС, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко пояснил, что России полезна информация, подтвержденная украинской стороной, о том, куда и как летели их средства поражения, какие результаты были получены.

ВС не будут отчитываться о количестве сбитой баллистики

Как отметил генерал-лейтенант, вопрос не только в том, что Украина сегодня испытывает дефицит антибаллистических ракет, но и в том, что на ее территории мало батарей Patriot. Враг, по его словам, в целом знает, что эти системы ПВО в основном сосредоточены вокруг Киева и еще в нескольких местах.

Он констатировал, что их немного. Поэтому, как подчеркнул Романенко, проверяя это, россияне понимают: в тех местах, где этих систем нет, можно планировать удары, и баллистические ракеты долетят.

Они хотят в информационном плане показать, что сейчас Украина не может ничего сбивать, поэтому нужно бить туда, где нет защиты, и будет результат. Они искажают ситуацию и подают ее в пропагандистском ключе. Поэтому с точки зрения боевой части эту информацию нужно скрывать, не давать россиянам возможности корректировать удары. Но людей, безусловно, нужно информировать о том, что объективно происходит,

– отметил Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что нужно прежде всего бороться за улучшение показателей сбиваемости, в частности за уничтожение средств, осуществляющих пуски баллистики и реактивных дронов. По его словам, следует действовать на опережение и применять для этого имеющийся арсенал.

Есть новые возможности наносить удары ракетами AMRAAM с F-16, но американцы не дают разрешения использовать такое авиационное оружие с этого самолета. Мы это делали с советской авиации. Нужны и разведданные с использованием Starlink, чтобы была возможность наносить удары по всей цепочке: от производства комплектующих до сборки, хранения, перемещения ракет к пусковым площадкам,

– заявил Романенко.

Генерал-лейтенант добавил, что ракеты AMRAAM способны поражать наземные цели, и именно это необходимо для усиления деятельности украинских разведывательно-ударных комплексов. Дроны тоже важны, но они, как подытожил Романенко, не такие быстрые и имеют меньшую боевую часть.

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