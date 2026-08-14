Коментуючи в етері 24 Каналу зміну формату зведень від ПС, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив, що Росії корисна інформація, підтверджена українською стороною щодо того, куди та як летіли їхні засоби ураження, які результати отримали.

ПС не звітуватимуть про кількість збитої балістики

Як зазначив генерал-лейтенант, питання не тільки в тому, що Україна сьогодні відчуває дефіцит антибалістичних ракет, а й у тому, що на її території мало батарей Patriot. Ворог, з його слів, загалом знає, що ці системи ППО здебільшого зосереджені навколо Києва й ще в декількох місцях.

Він констатував, що їх небагато. Тому, як наголосив Романенко, перевіряючи це, росіяни розуміють: у тих місцях, де цих систем немає, можна планувати удари й балістика долетить.

Вони хочуть в інформаційній частині показати, що нині Україна не може нічого збивати, тому треба бити туди, де немає захисту, і буде результат. Вони пересмикують ситуацію і пропагандистськи її подають. Тому, з погляду бойової частини, цю інформацію треба закривати, не давати можливості росіянам коригувати удари. Але людей, безумовно, потрібно інформувати про те, що об'єктивно відбувається,

– зауважив Романенко.

Генерал-лейтенант наголосив, що треба насамперед боротися за покращення показників збиття, зокрема за знищення засобів, які здійснюють пуски балістики й реактивних дронів. З його слів, варто діяти на упередження та застосовувати для цього наявний арсенал.

Є нові спроможності бити ракетами AMRAAM з F-16, але американці не дають дозволу використовувати таку авіаційну зброю з цього літака. Ми це робили з радянської авіації. Потрібні й розвіддані з залученням Starlink, аби була можливість бити по всій ланці: від вироблення комплектуючих до складання, зберігання, переміщення ракет до пускових майданчиків,

– озвучив Романенко.

Генерал-лейтенант додав, що ракети AMRAAM здатні бити по наземних цілях, і саме це потрібно для підсилення діяльності українських розвідувально-ударних комплексів. Дрони теж важливі, але вони, як підсумував Романенко, не такі швидкі й мають меншу бойову частину.

Повна версія інтерв'ю з Ігорем Романенком: дивіться у відео