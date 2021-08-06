Верховный суд требует, чтобы правительство обосновало санкции против чеченца Амагова

Верховный суд рассматривает законность введения санкций против гражданина России чеченца Асламбека Амагова. Сейчас судьи обязали Кабмин предоставить документы, на основании которых СНБО применил карательные ограничения.

На судебном заседании вынесли протокольное определение. В пресс-службе суда пояснили, что речь идет о задании, не оформленном в письменном виде.

Ранее Данилов извинился перед киевлянкой, которую второй раз внесли в санкционный список СНБО

Кабмин должен передать Верховному суду документы относительно Амагова

Поручили Кабинету Министров предоставить документы, которые они подавали в Совет национальной безопасности и обороны,

– рассказали в прессслужбе суда.

Как рассказал адвокат Амагова, СБУ в ответе на запрос отрицала свою причастность к введению санкций против выходцев с Северного Кавказа. Тогда Иван Ангелин обратился в Офис Президента, в ОП говорят, что отвечать должно правительство.

Инициатива поступала от Министерства внутренних дел

В Кабмине говорят, что не получили информацию о судебном производстве по нашей жалобе. Мы знаем, что инициатива исходила от Министерства внутренних дел, а когда мы обращались в МВД, то нам сказали, что информация о причинах санкций в отношении Амагова – секретная,

– пояснил адвокат.

Отметим, что еще в 2018 году Миграционная служба отменила Амагову разрешение на иммиграцию и аннулировала вид на жительство. Уже в 2020 году его задержали и поместили в центр для иностранцев.

Читайте также СНБО ввел санкции против трех новых контрабандистов

Решение об аннулировании разрешения было отменено судом. Однако пока Амагов не может вернуть право на постоянное проживание в Украине из-за санкций.