Всадники апокалипсиса и ядерная война: почему Медведев так странно себя ведет
Источник:фейсбук Ильи Яшина
Заметили, как странно ведет себя в последнее время Дмитрий Медведев? Еще недавно он рассуждал, что свобода лучше несвободы, плясал под песню "Американ бой" и жевал бургеры на пару с президентом США.
А теперь – извергает потоки ненависти, говорит о всадниках апокалипсиса и угрожает миру ядерной войной.
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Что происходит с Медведевым
Ну серьезно – какие на хр*н всадники апокалипсиса? Совсем что ли крыша поехала? Или последствия алкоголя? Или это все-таки спектакль, который разыгрывается для одного внимательного зрителя в Кремле?
Медведев все чаще угрожает миру ядерной войной / Фото Getty Images
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Феномен Медведева
На самом деле, феномен Медведева очень показателен. Он демонстрирует, как работает система российской власти. Ты либо превращаешься в агрессивного безумца – либо система тебя отторгает. А умеренность и адекватность становятся синонимом предательства.
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