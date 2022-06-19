Всадники апокалипсиса и ядерная война: почему Медведев так странно себя ведет

Заметили, как странно ведет себя в последнее время Дмитрий Медведев? Еще недавно он рассуждал, что свобода лучше несвободы, плясал под песню "Американ бой" и жевал бургеры на пару с президентом США.

А теперь – извергает потоки ненависти, говорит о всадниках апокалипсиса и угрожает миру ядерной войной.

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Что происходит с Медведевым

Ну серьезно – какие на хр*н всадники апокалипсиса? Совсем что ли крыша поехала? Или последствия алкоголя? Или это все-таки спектакль, который разыгрывается для одного внимательного зрителя в Кремле?

Медведев все чаще угрожает миру ядерной войной / Фото Getty Images

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Феномен Медведева

На самом деле, феномен Медведева очень показателен. Он демонстрирует, как работает система российской власти. Ты либо превращаешься в агрессивного безумца – либо система тебя отторгает. А умеренность и адекватность становятся синонимом предательства.

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