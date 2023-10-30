Силы ПВО уничтожили все 12 "Шахедов" и две ракеты Х-59, которыми Россия атаковала ночью

Российские войска в ночь на 30 октября атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед", все вражеские цели уничтожены. На Николаевщине обломки сбитых беспилотников повлекли за собой пожар на складском помещении.

По состоянию на утро в Генштабе сообщили об уничтожении всех вражеских целей во время ночной атаки. В эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о последствиях падения обломков, информирует 24 Канал.

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В ночь на 30 октября противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских "Шахедов",

– говорится в сообщении Генштаба.

12 "Шахедов" и две ракеты – Воздушные силы сбили все цели

В Воздушных Силах впоследствии подтвердили, что кроме 12 дронов типа "Шахед", враг выпустил по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 – они также сбиты.

Уточняют, что враг запустил ракеты из вражеских самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области. В то же время "Шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск – Россия.

ПВО работало в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Пожар на Николаевщине из-за обломка

Наталья Гуменюк сообщила, что в зоне ответственности ОК "Юг" были сбиты 9 дронов. В Николаевской области в результате падения обломков одного из сбитых дронов произошел пожар, который быстро ликвидировали. В результате инцидента – люди не пострадали.

"Складское помещение фактически не использовалось. Людей в нем не было. Ущерба большого нет", – отметила Гуменюк.

На Днепропетровщине обломки повредили дома

Сергей Лысак – глава Днепропетровской ОВА сообщил, что ночью защитники из ВзК "Восток" сбили над областью две вражеские ракеты.

Отмечают, что обломки рухнули в Днепровском районе. В результате повреждены пятиэтажка, частный дом и авто.

По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия ночной атаки на Днепропетровщине / Фото ОВА

Ночью враг совершил более 15 обстрелов Украины

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в течение ночи российские войска более 15 раз обстреливали территорию Украины. В результате атаки на Херсон – погиб человек.

"Оккупанты снова обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще один получил ранения. Подразделения ГСЧС спасли четырех человек и потушили пожар в квартире", – сообщил Клименко.

К утру враг третий раз атаковал Херсон, в результате чего ранения получил еще один человек.

В МВД также сообщили, что в Днепровском районе около 2 ночи в результате падения обломков сбитой ракеты повреждены пятиэтажный жилой дом, частный дом и автомобиль.

А в Николаевской области оккупанты обстреляли Баштанский район: в селе Лепетиха возник пожар в складском помещении, который ликвидировали подразделения ГСЧС.

Ночная атака: коротко

В воскресенье, 29 октября, российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Около двух часов прогремели взрывы в Днепре.