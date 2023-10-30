Силы ПВО уничтожили все 12 "Шахедов" и две ракеты Х-59, которыми Россия атаковала ночью
Российские войска в ночь на 30 октября атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед", все вражеские цели уничтожены. На Николаевщине обломки сбитых беспилотников повлекли за собой пожар на складском помещении.
По состоянию на утро в Генштабе сообщили об уничтожении всех вражеских целей во время ночной атаки. В эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о последствиях падения обломков, информирует 24 Канал.
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В ночь на 30 октября противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских "Шахедов",
– говорится в сообщении Генштаба.
12 "Шахедов" и две ракеты – Воздушные силы сбили все цели
В Воздушных Силах впоследствии подтвердили, что кроме 12 дронов типа "Шахед", враг выпустил по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 – они также сбиты.
Уточняют, что враг запустил ракеты из вражеских самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области. В то же время "Шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск – Россия.
ПВО работало в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Пожар на Николаевщине из-за обломка
Наталья Гуменюк сообщила, что в зоне ответственности ОК "Юг" были сбиты 9 дронов. В Николаевской области в результате падения обломков одного из сбитых дронов произошел пожар, который быстро ликвидировали. В результате инцидента – люди не пострадали.
"Складское помещение фактически не использовалось. Людей в нем не было. Ущерба большого нет", – отметила Гуменюк.
На Днепропетровщине обломки повредили дома
Сергей Лысак – глава Днепропетровской ОВА сообщил, что ночью защитники из ВзК "Восток" сбили над областью две вражеские ракеты.
Отмечают, что обломки рухнули в Днепровском районе. В результате повреждены пятиэтажка, частный дом и авто.
По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.
Последствия ночной атаки на Днепропетровщине / Фото ОВА
Ночью враг совершил более 15 обстрелов Украины
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в течение ночи российские войска более 15 раз обстреливали территорию Украины. В результате атаки на Херсон – погиб человек.
"Оккупанты снова обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще один получил ранения. Подразделения ГСЧС спасли четырех человек и потушили пожар в квартире", – сообщил Клименко.
К утру враг третий раз атаковал Херсон, в результате чего ранения получил еще один человек.
В МВД также сообщили, что в Днепровском районе около 2 ночи в результате падения обломков сбитой ракеты повреждены пятиэтажный жилой дом, частный дом и автомобиль.
А в Николаевской области оккупанты обстреляли Баштанский район: в селе Лепетиха возник пожар в складском помещении, который ликвидировали подразделения ГСЧС.
Ночная атака: коротко
В воскресенье, 29 октября, российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Около двух часов прогремели взрывы в Днепре.