Все 27 лидеров ЕС одобрили 50 миллиардов евро помощи для Украины
Источник:Шарль Мишель
Все лидеры Европейского Союза согласовали помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро. Речь идет о 17 миллиардах прямой помощи и 33 миллиардах в виде кредитов, которые Киев получит в течение следующих четырех лет, то есть в 2024 – 2027 годах.
Соответствующую информацию сообщил Шарль Мишель 1 февраля 2024 года. Ранее против выступала Венгрия.
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Что известно о 50 миллиардах евро для Украины
Все 27 лидеров согласовали дополнительный пакет помощи Украине размером 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины,
– заявил президент Европейского Совета.
Шарль Мишель заверил, что Европейский Союз берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины.
"Мы знаем, что поставлено на карту", – сказал Шарль Мишель.
Венгрия не сможет наложить вето на помощь Украине
Высокопоставленные источники в ЕС рассказали 24 Каналу, что Евросоюз будет ежегодно обсуждать реализацию долгосрочного бюджета, а который входит 50 миллиардов евро для Украины. Однако это будет происходить в виде дебатов на основе отчета от Еврокомиссии. То есть эта процедура не предусматривает голосования, что не позволит Венгрии или другим государствам-членам ЕС заблокировать это решение.
Более того, если нужно, то страны-члены ЕС могут попросить Еврокомиссию отчет для пересмотра долгосрочного бюджета ЕС вместе с помощью для Киева через два года.
Кстати, корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк заявил, что ЕС принял решение о выделении помощи Украине без права на вето, которое требовала Венгрия.Обратите внимание! В декабре 2023 года Венгрия уже накладывала вето на решение о долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро от ЕС. Именно из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана ЕС вернулся к рассмотрению вопроса в январе 2024 года.
Как Украина будет получать деньги от ЕС
Стоит заметить, что эти 50 миллиардов Украина получит в рамках программы Ukraine Facility.
Украинский премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что Европейский совет поддержал создание нового финансового инструмента для Украины – Ukraine Facility.
Ukraine Facility – это четырехлетняя программа общим объемом 50 миллиардов евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита,
– заявил премьер.
По его словам, еще один компонент программы предусматривает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах и позволит привлечь дополнительные средства на инвестиции.
Украинский премьер поблагодарил за поддержку Шарля Мишеля и лидеров государств-членов ЕС.
Какие условия имеет программа Ukraine Facility
Ранее Денис Шмыгаль объяснял, что для того, чтобы получать деньги в рамках этой программы, Украина должна провести ряд реформ и проектов трансформаций. В частности, говорится о:
- макроэкономических сценариях, которые включают развитие качественных институтов восстановления,
- базовых реформах – реформе государственного управления, мерах по управлению госфинансами, борьбе с коррупцией, реформе системы правосудия,
- экономических реформах: улучшениия бизнес-климата, управлениия государственными активами, развития человеческого капитала, региональной политики,
- ключевые сектора экономики, которые помогут Украине расти сейчас и в будущем: энергетический сектор, аграрный сектор, логистика, ИТ, критические материалы, перерабатывающая промышленность.