Все больше россиян будут переходить на сторону Украины, – Яковенко

Путинский режим начинает становиться все более токсичным. У россиян, осознающих его ужасные и бесчеловечные преступления, он начинает вызывать протест.

Об этом 24 каналу сообщил российский журналист Игорь Яковенко. По его мнению, очень важно то, что наконец-то путинский режим и разоблачение его преступлений вызывают у людей протест.

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Россияне будут переходить на сторону мира

По его словам, вероятно на граждан России наконец-то повлияют ужасные произволы российских военных, к примеру в Буче и других населенных пунктах Украины. То есть, после этого уже нельзя просто сопротивляться, предел терпения заканчивается на Буче, Мариуполе и других преступлениях путинского режима.

Кроме того, как отметил Яковенко, кто-то, возможно, начинает понимать, что дальше сотрудничать с этим режимом просто небезопасно. Именно поэтому следует переходить на светлую сторону мира.

Главное, что сейчас все больше россиян будут переходить на сторону Украины. А значит – на сторону добра и мира,

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что это глубокие внутренние мотивы каждого, которые трудно определить. Впрочем, по его мнению, сейчас и не стоит этого делать.

Автор мировой политики

По словам Яковенко, сейчас главный автор мировой политики (в том числе внутрироссийской) – это украинская армия. И благодаря тому, что наши военные будут переходить в контрнаступление и освобождать все больше территории Украины от российских захватчиков, будет увеличиваться количество акций протеста.

"По моему мнению, причинно-следственная связь здесь очевидна", – подчеркнул журналист.

Мотивация россиян

Он также добавил, что понять мотивацию протеста россиян пока сложно. То есть сопротивление действительно будет для них антивоенным, чтобы остановить незаконное кровопролитие в Украине, или его направят на спасение собственной шкуры – неизвестно.

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"Здесь нет особого распределения. Мотивацию людей всегда трудно определить. Действительно ли они вдруг прозрели и решили выступить против войны. Или это лишь попытка каким-то образом спастись и устроиться в послевоенный мир", – подытожил Яковенко.

Яковенко отметил, что все больше россиян начинают переходить на сторону Украины: смотрите видео



Протесты в России: коротко