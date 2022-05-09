Про це 24 каналу повідомив російський журналіст Ігор Яковенко. На його думку, дуже важливим є те, що нарешті путінський режим та викриття його злочинів викликають у людей протест.

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Росіяни переходитимуть на бік миру

За його словами, ймовірно на громадян Росії нарешті вплинуть жахливі свавілля російських військових, до прикладу в Бучі та інших населених пунктах України. Тобто після цього вже не можна просто опиратись, межа терпіння закінчується на Бучі, Маріуполі та інших злочинах путінського режиму.

Крім того, як зазначив Яковенко, хтось, можливо, починає розуміти, що далі співпрацювати з цим режимом просто небезпечно. Саме тому потрібно переходити на світлу сторону світу.

Головне, що зараз усе більше росіян будуть переходити на бік України. А значить – на бік добра та миру,

– наголосив журналіст.

Він зауважив, що це глибокі внутрішні мотиви кожного, які важко визначити. Утім, на його думку, зараз і не вартує цього робити.

Автор світової політики

За словами Яковенка, зараз головний автор світової політики (у тому числі й внутрішньоросійської) – це українська армія. І завдяки тому, що наші військові переходитимуть в контрнаступ і звільнятимуть все більше території України від російських загарбників, більшатиме акцій протесту.

"На мою думку, причинно-наслідковий зв'язок тут очевидний", – підкреслив журналіст.

Мотивація росіян

Він також додав, що зрозуміти мотивацію протесту росіян поки важко. Тобто чи спротив справді буде для них антивоєнним, аби зупинити незаконне кровопролиття в Україні, чи його спрямують на порятунок власної шкури – невідомо.

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"Тут немає особливого розподілу. Мотивацію людей завжди важко визначити. Чи справді вони раптом прозріли та вирішили виступити проти війни. Або ж це лише спроба якимось чином врятуватись та влаштуватись в післявоєнний світ", – підсумував Яковенко.

Яковенко зазначив, що все більше росіян починають переходити на бік України: дивіться відео



Протести в Росії: коротко