Выбил чемпиона – стал чемпионом: как Венгрия, Болгария и Словакия "выигрывали" Мундиаль

Победители чемпионатов мира нередко позорились на следующих турнирах, вылетая от неожиданных соперников. Представляем, как бы выглядел рейтинг чемпионов, если бы за победу над действующим триумфатором давали золото.

В футболе часто распространяется мнение, что чемпионства заслуживает та команда, преодолевшая действующего на тот момент победителя турнира. Конечно, это только "оправдание для бедных".

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Впрочем, такое мнение нередко повторяли известные тренеры. Наиболее ярким примером является Мирча Луческу. В последнем своем сезоне у руля Шахтера его команда дважды выиграла Динамо, но не стала чемпионом. Это очень задело румына.

Для того чтобы победить в чемпионате, они должны нас переиграть. Не переиграют – значит, не заслуживают чемпионства. Динамо должно было показать, что является чемпионом. Но теперь возникает вопрос о честности этого чемпионата. Мы в Европе показываем, что лучшая команда Украины,

– говорил Мирча в 2016 году.

А недавно Луческу повторил этот тезис перед финальным матчем Лиги Европы против Фенербахче. Мол, если бы киевляне, до этого гарантировавшие себе последнее место в группе, обыгрывают лидирующих турок, то они и были бы лучшей командой квартета.

24 канал решил пофантазировать и примерить это вымышленное правило на прошлые чемпионаты мира. Кто бы действительно был лучшей командой турнира, если бы золото давали за выбивание действующего чемпиона?

1930

Прошлый чемпион: –

Кто его выбил: –

Новый чемпион: Уругвай

Это был первый чемпионат мира, поэтому, конечно, не было ни одного действующего чемпиона. На турнир в Южной Америке не приехали многие европейские сборные, а первым победителем Мундиаля стал хозяин турнира Уругвай.

1934

Прошлый чемпион: Уругвай

Кто его выбил: –

Новый чемпион: Италия

Через четыре года ЧМ решили провести в Европе и на этот раз Уругвай на него не поехал. Команда обиделась на европейцев, которые в 1930-м бойкотировали Мундиаль в них. В итоге победителем соревнования стала снова страна-хозяйка, в этот раз Италия.

1938

Прошлый чемпион: Италия

Кто его выбил: –

Новый чемпион Италия

В следующем турнире произошло событие, которое позже повторилось только раз – действующий чемпион защитил свое звание через четыре года. На этот раз итальянцы под руководством Витторио Поццо торжествовали на полях Франции. Таким образом, снова никто не смог преодолеть чемпиона.

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1950

Прошлый чемпион: Италия

Кто его выбил: Швеция (групповой раунд)

Новый чемпион: Уругвай

Очередного Мундиаля пришлось ждать 12 лет из-за Второй мировой войны. Турнир приняла Бразилия и на нем действующие чемпионы провалились, не выйдя из группы. "Скуадру Адзурру" победила Швеция, прошедшая в финальную группу. Правда, там скандинавы заняли третье место, проиграв и серебряным бразильцам, и будущим чемпионам Уругвая.

1954

Прошлый чемпион: Уругвай

Кто его выбил: Венгрия (полуфинал)

Новый чемпион: Германия

На турнире в Швейцарии действующий чемпион забрался высоко. Уругвайцы одолели в группе чехословаков и шотландцев. а в 1/4 финала перестреляли Англию (4:2). А вот в полуфинале команда проиграла невероятной Венгрии.

После 2:2 в основное время дубль Кочиша оставил соперника без золота. Впрочем, самим венграм не суждено было выиграть Мундиаль, ведь в финале они уступили немцам. Интересно, что Венгрия и ФРГ встречались тогда в группе и там мадьяры одержали эффектную победу 8:3.

1958

Прошлый чемпион: Германия

Кто его выбил: Швеция (полуфинал)

Новый чемпион: Бразилия

В Швеции повторился сценарий прошлого Мундиаля. Действующий чемпион выиграл группу с чехословаками, североирландцами и аргентинцами, а в четвертьфинале прошли Югославию.

Путь Бундестима обыгрывался в шаге от финала, где им подножку поставили шведы. Таким образом, "желто-синие" уже были бы двукратными чемпионами мира. Впрочем, в финале скандинавы ничего не смогли сделать с Бразилией с невероятным Пеле (2:5).

1962

Прошлый чемпион: Бразилия

Кто его выбил: –

Новый чемпион: Бразилия

На турнире в Чили во второй раз в истории чемпион защитил свое звание. Бразильцы оставили в группе позади Чехословакию, Мексику и Испанию, а в плей-офф прошли Англию и Чили. В финале же Пеле и компания снова встретились с чехословаками и одержали комфортную победу (3:1).

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1966

Прошлый чемпион: Бразилия

Кто его выбил: Португалия (групповой раунд)

Новый чемпион: Англия

В 1966 году турнир впервые в история приняла Англия и не без скандала стала чемпионом мира. Впрочем, не подопечные Альфа Рэмзи одолели Бразилию. "Селесао" умудрились не выйти из группы, проиграв сразу и португальцам, и венграм. Квартет в конце концов выиграли первые и они в итоге взяли бронзу, поэтому запишем "золото" на Эйсебио и Ко.

1970

Прошлый чемпион: Англия

Кто его выбил: Германия (четвертьфинал)

Новый чемпион: Бразилия

На турнире в Мексике англичане уже не являлись мощной командой, но все равно вышли из группы. Там они и проиграли будущим чемпионам бразильцам, но все же не подопечные Загалло выбили "родоначальников". Последним соперником Англии стала Германия, которая одолела ее в четвертьфинале в овертайме, а затем завоевала бронзовые медали.

1974

Прошлый чемпион: Бразилия

Кто его выбил: Нидерланды (второй групповой раунд)

Новый чемпион: Германия

За четыре года бразильцы были исполнены желания взять четвертый титул. Команда без поражений вышла из первого группового этапа, оставив позади Шотландию и Заир. На этом турнире перед финалом не было плей-офф, а вторая групповая стадия.

Там "селесао" проиграли решающий матч Нидерландам и отправились в матч за третье место (в конце концов проиграли Польше). А вот невероятные голландцы под руководством Ринуса Михелса не смогли в финале переиграть хозяйку соревнования в Германию (1:2).

1978

Прошлый чемпион: Германия

Кто его выбил: Австрия (второй групповой раунд)

Новый чемпион: Аргентина

На следующем Мундиале немцы опозорились. Бундестим вышел из группы с Польшей, Тунисом и Мексикой, но переиграть сумели только последние. А на втором групповом этапе Германия зарыла сама себя.

Команда Юппа Дерваля завоевала стратегические мир с Нидерландами и Италией и для выхода в финал нужно было переиграть аутсайдера Австрию. И именно эта команда нанесла немцам единственное поражение на том турнире (2:3). А в финале оказались голландцы, где снова уступили хозяевам Аргентины (1:3).

1982

Прошлый чемпион: Аргентина

Кто его выбил: Италия (второй групповой раунд)

Новый чемпион: Италия

В Испании аргентинцы уже не были столь яркими. В группе Марадона и компания заняли второе место и проиграли Бельгию. Впрочем, не "красные дьяволы" остановили чемпиона.

На втором этапе Аргентина проиграла обоим конкурентам по группе – Италии и Бразилии. Поскольку дальше вышли итальянцы, будем их считать победителями чемпионов. И наконец "логика Луческу оправдалась", итальянцы в полуфинале одолели поляков, а в финале были сильнее немцев.

1986

Прошлый чемпион: Италия

Кто его выбил: Франция (1/8 финала)

Новый чемпион: Аргентина

Через четыре года в Мексике определился уже более знакомый нам формат – одна групповая стадия и плей-офф, начиная с 1/8 финала. "Скуадра Адзурра" смогла пройти без поражений группу с Аргентиной, Болгарией и Кореей.

Впрочем, в 1/8 финала их выбили французы. Сама же команда с легендарным Платини в составе в итоге одержала бронзу, а победу на турнире праздновали аргентинцы с Диего Марадоной.

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1990

Прошлый чемпион: Аргентина

Кто его выбил: Германия (финал)

Новый чемпион: Германия

"Альбиселесте" были очень близки к защите титула уже на полях Италии. В группе они заняли третье место и даже проиграли Камеруну, однако лояльный формат позволил им пройти дальше.

В плей-офф подопечные Карлоса Билардо с трудом проходили всех – 1:0 с бразильцами и по серии пенальти с Югославией и Италией. А вот в финале в шаге от золота чемпионов остановила Германия благодаря позднему голу Бреме с пенальти.

1994

Прошлый чемпион: Германия

Кто его выбил: Болгария (четвертьфинал)

Новый чемпион: Бразилия

На Мундиале в США немцы уверенно прошли группу с Испанией, Боливией и Кореей. В 1/8 финала Бундестим перестрелял Бельгию, а вот в следующей стадии произошла самая громкая сенсация турнира.

Команда Берти Фогтса вела в счете с Болгарией, однако два гола в конце второго тайма перевернули игру и дали балканцам путевку дальше. В итоге Стоичков и компания стали четвертыми, а чемпионство завоевала Бразилия в серии пенальти с известным промахом Роберто Баджо.

1998

Прошлый чемпион: Бразилия

Кто его выбил: Франция (финал)

Новый чемпион: Франция

На последнем Мундиале прошлого столетия у Бразилии были все ресурсы для завоевания пятого кубка. В группе "Селесао" проиграли норвежцам, однако победы над Марокко и Шотландией позволили им выиграть квартет.

В плей-офф команда проходила в Чили, Дании и Нидерландах, но финал без шансов проиграла. Ту игру вынужден был пропустить забивной Роналдо, но три гола хозяев Мундиаля сняли вопрос о лучшей команде турнира.

2002

Прошлый чемпион: Франция

Кто его выбил: Дания (групповой раунд)

Новый чемпион: Бразилия

С началом XXI века началась черная полоса для чемпионов мира, только раз им удавалось выйти из группы. Первой опозорилась Франция, которая в квартете с Данией, Сенегалом и Уругваем взяла всего один балл. Первым двум подопечные Лемерры проиграли и именно они вышли из группы.

Честно было бы отдать чемпионство обеим командам, однако именно датчане выиграли группу и переиграли французов увереннее (2:0 против 1:0 сенегальцев). А золото вернула себе Бразилия с безудержным Роналдо, забивший на турнире 8 голов.

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2006

Прошлый чемпион: Бразилия

Кто его выбил: Франция (четвертьфинал)

Новый чемпион: Италия

На первом для Украины Мундиале снова блеснули французы. Именно команда Раймона Доменека в четвертьфинале остановила бразильцев, еще не успевших провести смену поколений.

У "Селесао" не было проблем с Австралией, Хорватией, Японией и Ганой, однако проиграли первому же топ-оппоненту. Сами "Ле Блэ" на последнем турнире Зидана дошли до финала. Ну а что было дальше – всем прекрасно известно. Ничья в основном, удар головой по Матерацци, удаление Зизу и победа Италии в серии пенальти.

2010

Прошлый чемпион: Италия

Кто его выбил: Словакия (групповой раунд)

Новый чемпион: Испания

На турнире в ЮАР пришел черед позориться итальянцам. Команда Марчелло Липпи не смогла переиграть скромные Парагвай и Новую Зеландию, а в последнем туре умудрилась проиграть Словакии (2:3).

В случае победы дальше прошли именно итальянцы, но путевка досталась нашим соседям. Впрочем, в плей-офф словаки надолго не задержались, сразу проиграв будущим вицечемпионам Нидерландам. Ну, а золото впервые в истории отправилось в Испанию.

2014

Прошлый чемпион: Испания

Кто его выбил: Нидерланды (групповой раунд)

Новый чемпион: Германия

Сами же подопечные Дель Боске не вышли на следующем мундиале из более сложной группы. Уже в стартовом матче они взяли реванш за поражение в финале-2010 нидерландцы. Причем разгромный реванш – 5:1 с невероятным голом ван Перси.

Также "фурию роха" в той группе переиграли еще чилийцы, но победителем квартета были именно "оранжевые", в конце концов выигравшие бронзу. Чемпионом же стала Германия, которая в полуфинале поиздевалась над Бразилией (7:1) и оставила в финале без золота Месси.

2018

Прошлый чемпион: Германия

Кто его выбил: Мексика (групповой раунд)

Новый чемпион: Франция

Казалось бы, неужели столь мощная машина Йоахима Лева способна не выйти из группы? А оказалось, что так и для этого понадобились три крепких соперника в квартете. Лишь шведов с проблемами смогли одолеть немцы. А вот игры с Мексикой (0:1) и Южной Кореей (0:2) завершились для Бундестим фиаско.

И хоть именно игра с азиатцами поставила крест на надеждах Германии выйти дальше, в чемпионы запишем Мексику. Эта команда, в отличие от корейцев, прошла в 1/8 финала, где уступила бразильцам. А чемпонство покорилось мощной команде Дидье Дешама, где как раз начал разрывать Килиан Мбаппе.

2022

Прошлый чемпион: Франция

Кто переиграл: Тунис??? (групповой раунд)

Новый чемпион: –

В этом году французам удалось разрушить проклятие и уверенно выйти из группы. Впрочем, и там "Ле Блэ" умудрились проиграть. Чемпионов мира в последнем туре одолели тунисцы, но в конце концов не вышли из группы. Сами подопечные Дешама уже дошли в четвертьфинал, где сойдутся с Англией.

Итак, как бы выглядел рейтинг чемпионов мира по "методу Луческу"? Отметим, что если действующих чемпионов никто не выбивал, мы признаем команду, которая смогла тогда выиграть золото на общих основаниях.