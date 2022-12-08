У футболі часто розповсюджується думка, що чемпіонства заслуговує та команда, яка подолала чинного на той момент переможця турніру. Звісно, це лише "виправдання для бідних".

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Втім таку думку нерідко повторювали відомі тренери. Найбільш яскравим прикладом є Мірча Луческу. В останньому своєму сезоні біля керма Шахтаря його команда двічі виграла Динамо, але не стала чемпіоном. Це дуже зачепило румуна.

Для того, щоб перемогти в чемпіонаті, вони повинні нас переграти. Не переграють – значить, не заслуговують чемпіонства. Динамо повинно було показати, що є чемпіоном. Але тепер виникає питання про чесність цього чемпіонату. Ми в Європі показуємо, що є найкращою командою України,

– казав Мірча у 2016 році.

А нещодавно Луческу повторив цю тезу перед фінальним матчем Ліги Європи проти Фенербахче. Мовляв, якщо б кияни, які до цього гарантували собі останнє місце в групі, обіграє лідируючих турків, то вони і були б кращою командою квартету.

24 канал вирішив пофантазувати і приміряти це вигадане правило на минулі чемпіонати світу. Хто б насправді був найкращою командою турніру, якби золото давали за вибивання чинного чемпіона?

1930

Минулий чемпіон: –

Хто його вибив: –

Новий чемпіон: Уругвай

Це був перший чемпіонат світу, тому, звісно, не було жодного чинного чемпіона. На турнір у Південній Америці не приїхало багато європейських збірних, а першим переможцем Мундіаля став господар турніру Уругвай.

1934

Минулий чемпіон: Уругвай

Хто його вибив: –

Новий чемпіон: Італія

За чотири роки ЧС вирішили провести в Європі і на цей раз Уругвай на нього не поїхав. Команда образилась на європейців, які у 1930-му бойкотували Мундіаль у них. У підсумку переможцем змагання стала знову країна-господарка, на цей раз Італія.

1938

Минулий чемпіон: Італія

Хто його вибив: –

Новий чемпіон: Італія

У наступному турнірі сталася подія, яка пізніше повторилась лише раз – чинний чемпіон захистив своє звання через чотири роки. На цей раз італійці під керівництвом Вітторіо Поццо тріумфували на полях Франції. Таким чином знову ніхто не зміг подолати чемпіона.

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1950

Минулий чемпіон: Італія

Хто його вибив: Швеція (груповий раунд)

Новий чемпіон: Уругвай

Чергового Мундіаля довелось чекати аж 12 років через Другу світову війну. Турнір прийняла Бразилія і на ньому чинні чемпіони провалились, не вийшовши з групи. "Скуадру Адзурру" перемогла Швеція, яка і пройшла у фінальну групу. Правда, там скандинави зайняли третє місце, програвши і срібним бразильцям, і майбутнім чемпіонам Уругваю.

1954

Минулий чемпіон: Уругвай

Хто його вибив: Угорщина (півфінал)

Новий чемпіон: Німеччина

На турнірі у Швейцарії чинний чемпіон забрався високо. Уругвайці здолали в групі чехословаків та шотландців. а в 1/4 фіналу перестріляли Англію (4:2). А ось у півфіналі команда програла неймовірній Угорщині.

Після 2:2 в основний час дубль Кочіша залишив суперника без золота. Втім, самим угорцям не судилось виграти Мундіаль, адже у фіналі вони поступились німцям. Цікаво, що Угорщина та ФРН зустрічались тоді у групі і там мадяри здобули ефектну перемогу 8:3.

1958

Минулий чемпіон: Німеччина

Хто його вибив: Швеція (півфінал)

Новий чемпіон: Бразилія

У Швеції повторився сценарій минулого Мундіалю. Чинний чемпіон виграв групу з чехословаками, північноірландцями та аргентинцями, а у чвертьфіналі пройшли Югославію.

Шлях Бундестіму обігрвався за крок до фіналу, де їм підніжку поставили шведи. Таким чином, "жовто-сині" вже були б двократними чемпіонами світу. Втім, у фіналі скандинави нічого не змогли вдіяти із Бразилією з неймовірним Пеле (2:5).

1962

Минулий чемпіон: Бразилія

Хто його вибив: –

Новий чемпіон: Бразилія

На турнірі в Чилі вдруге в історії чемпіон захистив своє звання. Бразильці залишили в групі позаду Чехословаччину, Мексику та Іспанію, а у плей-офф пройшли Англію та господарів Чилі. У фіналі ж Пеле і компанія знову зустрілись із чехословаками і здобули комфортну перемогу (3:1).

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1966

Минулий чемпіон: Бразилія

Хто його вибив: Португалія (груповий раунд)

Новий чемпіон: Англія

У 1966 році турнір вперше в історія прийняла Англія і не без скандалу стала чемпіоном світу. Втім не підопічні Альфа Ремзі здолали Бразилію. "Селесао" примудрились не вийти з групи, програвши одразу і португальцям, і угорцям. Той квартет зрештою виграли перші і вони у підсумку взяли бронзу, тому запишемо "золото" на Ейсебіо і Ко.

1970

Минулий чемпіон: Англія

Хто його вибив: Німеччина (чвертьфінал)

Новий чемпіон: Бразилія

На турнірі в Мексиці англійці вже не були потужною командою, але все одно вийшли з групи. Там вони і програли майбутнім чемпіонам бразильцям, але все ж не підопічні Загалло вибили "родоначальників". Останнім суперником Англії стала Німеччина, яка здолала її у чвертьфіналі в овертаймі, а потім здобула бронзові медалі.

1974

Минулий чемпіон: Бразилія

Хто його вибив: Нідерланди (другий груповий раунд)

Новий чемпіон: Німеччина

За чотири роки бразильці були сповнені бажання взяти четвертий титул. Команда без поразок вийшла з першого групового етапу, залишивши позаду Шотландію та Заїр. На тому турнірі перед фіналом не було плей-офф, а друга групова стадія.

Там "селесао" програли вирішальний матч Нідерландам і відправились у матч за третє місце (де зрештою програли Польщі). А ось неймовірні голандці під керівництвом Рінуса Міхелса не змогли у фіналі переграти господарку змагання Німеччину (1:2).

1978

Минулий чемпіон: Німеччина

Хто його вибив: Австрія (другий груповий раунд)

Новий чемпіон: Аргентина

На наступному Мундіалі німці зганьбились. Бундестім вийшов із групи з Польщею, Тунісом та Мексикою, але переграти зуміли лише останніх. А на другому груповому етапі Німеччина закопала сама себе.

Команда Юппа Дерваля здобула стратегічні мирові з Нідерландами та Італією і для виходу у фінал треба було переграти аутсайдера Австрію. І саме ця команда завдала німцям єдиної поразки на тому турнірі (2:3). А у фіналі опинились голандці, де знову поступились господарям Аргентині (1:3).

1982

Минулий чемпіон: Аргентина

Хто його вибив: Італія (другий груповий раунд)

Новий чемпіон: Італія

В Іспанії аргентинці вже не були такими яскравими. У групі Марадона і компанія посіли друге місце і програли Бельгії. Втім, не "червоні дияволи" зупинили чемпіона.

На другому етапі Аргентина програла обидвом конкурентам по групі – Італії та Бразилії. Оскільки далі вийшли італійці, будемо саме їх вважати переможцями чемпіонів. І нарешті таки "логіка Луческу виправдалась", італійці у півфіналі здолали поляків, а у фіналі були сильнішими за німців.

1986

Минулий чемпіон: Італія

Хто його вибив: Франція (1/8 фіналу)

Новий чемпіон: Аргентина

За чотири роки у Мексиці визначився вже більш знайомий нам формат – одна групова стадія та плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу. "Скуадра Адзурра" змогла пройти без поразок групу з Аргентиною, Болгарією та Кореєю.

Втім, в 1/8 фіналу їх вибили французи. Сама ж команда із легендарним Платіні у складі в підсумку взяла бронзу, а перемогу на турнірі святкували аргентинці із Дієго Марадоною.

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1990

Минулий чемпіон: Аргентина

Хто його вибив: Німеччина (фінал)

Новий чемпіон: Німеччина

"Альбіселесте" були вкрай близькі до захисту титулу вже на полях Італії. У групі вони посіли всього третє місце та навіть програли Камеруну, однак лояльний формат дозволив їм пройти далі.

В плей-офф підопічні Карлоса Білардо з трудом проходили всіх – 1:0 з бразильцями та по серії пенальті із Югославією та Італією. А ось у фіналі за крок до золота чемпіонів зупинила Німеччина завдяки пізньому голу Бреме з пенальті.

1994

Минулий чемпіон: Німеччина

Хто його вибив: Болгарія (чвертьфінал)

Новий чемпіон: Бразилія

На Мундіалі у США німці впевнено пройшли групу з Іспанією, Болівією та Кореєю. В 1/8 фіналу Бундестім перестріляв Бельгію, а ось у наступній стадії сталась найгучніша сенсація того турніру.

Команда Берті Фогтса вела в рахунку з Болгарією, однак два голи в кінці другого тайму перевернули гру та дали саме балканцям путівку далі. У підсумку Стоїчков і компанія стали четвертими, а чемпіонство здобула Бразилія в серії пенальті з відомим промахом Роберто Баджо.

1998

Минулий чемпіон: Бразилія

Хто його вибив: Франція (фінал)

Новий чемпіон: Франція

На останньому Мундіалі минулого сторіччя Бразилія мала всі ресурси для здобуття п'ятого кубка. У групі "селесао" програли норвежцям, однак перемоги над Марокко та Шотландією дозволили їм виграти квартет.

У плей-офф команда проходила Чилі, Данію та Нідерланди, але фінал без шансів програла. Ту гру вимушений був пропустити забивний Роналдо, але три голи господарів Мундіалю зняли питання про найкращу команду турніру.

2002

Минулий чемпіон: Франція

Хто його вибив: Данія (груповий раунд)

Новий чемпіон: Бразилія

З початком XXI сторіччя почалась чорна смуга для чемпіонів світу, лише раз їм вдавалось вийти з групи. Першою зганьбилась Франція, яка у квартеті з Данією, Сенегалом та Уругваєм взяла лише один бал. Першим двом підопічні Лемерра програли і саме вони вийшли з групи.

Чесно було б віддати чемпіонство обом командам, однак саме данці виграли групу та переграли французів більш впевнено (2:0 проти 1:0 сенегальців). А золото повернула собі Бразилія із невтримним Роналдо, який забив на турнірі аж 8 голів.

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2006

Минулий чемпіон: Бразилія

Хто його вибив: Франція (чвертьфінал)

Новий чемпіон: Італія

На першому для України Мундіалі знову блиснули французи. Саме команда Раймона Доменека у чвертьфіналі зупинила бразильців, які ще не встигли провести зміну поколінь.

"Селесао" не мали проблем з Австралією, Хорватією, Японією та Ганою, однак програли першому ж топ-опоненту. Самі "Ле Бле" на останньому турнірі Зідана дійшли до фіналу. Ну а що було далі – всім прекрасно відомо. Нічия в основним час, удар головою по Матерацці, вилучення Зізу та перемога Італії в серії пенальті.

2010

Минулий чемпіон: Італія

Хто його вибив: Словаччина (груповий раунд)

Новий чемпіон: Іспанія

На турнірі в ПАР прийшла черга ганьбитись італійцям. Команда Марчелло Ліппі не змогла переграти скромні Парагвай та Нову Зеландію, а у останньому турі примудрилась програти Словаччині (2:3).

В разі перемоги далі пройшли б саме італійці, але путівка дісталась нашим сусідам. Втім, в плей-офф словаки надовго не затримались, одразу ж програвши майбутнім віцечемпіонам Нідерландам. Ну а золото вперше в історії відправилось в Іспанію.

2014

Минулий чемпіон: Іспанія

Хто його вибив: Нідерланди (груповий раунд)

Новий чемпіон: Німеччина

Самі ж підопічні Дель Боске не вийшли на наступному Мундіалі із більш складної групи. Вже у стартовому матчі у них взяли реванш за поразку у фіналі-2010 нідерландці. Причому, розгромний реванш – 5:1 із неймовірним голом ван Персі.

Також "фурію роху" в тій групі переграли ще чилійці, але переможцем квартету були саме "помаранчеві", які зрештою виграли бронзу. Чемпіоном же стала Німеччина, яка у півфіналі познущалась над Бразилією (7:1) і залишила у фіналі без золота Мессі.

2018

Минулий чемпіон: Німеччина

Хто його вибив: Мексика (груповий раунд)

Новий чемпіон: Франція

Здавалося б, невже така потужна машина Йоахіма Льова здатна не вийти із групу? А виявилось, що так і для цього знадобились три міцні суперники у квартеті. Лише шведів з проблемами змогли здолати німці. А ось ігри з Мексикою (0:1) та Південною Кореєю (0:2) завершились для Бундестім фіаско.

І хоч саме гра з азійцями поставила хрест на надіях Німеччини вийти далі, в чемпіони запишемо Мексику. Ця команда, на відміну від корейців, пройшла в 1/8 фіналу, де поступилась бразильцям. А чемпонство підкорилось потужній команді Дідьє Дешама, де як раз почав розривати Кіліан Мбаппе.

2022

Минулий чемпіон: Франція

Хто переграв: Туніс??? (груповий раунд)

Новий чемпіон: –

Цього року французам вдалось зруйнувати прокляття і впевнено вийти з групи. Втім, і там "Ле Бле" примудрились програти. Чемпіонів світу у останньому турі здолали тунісці, але врешті решт не вийшли з групи. Самі підопічні Дешама вже дійшли до чвертьфіналу, де зійдуться з Англією.

Отже, як би виглядав рейтинг чемпіонів світу за "методом Луческу"? Відзначимо, що якщо чинних чемпіонів ніхто не вибивав, ми визнаємо команду, яка тоді змогла виграти золото на загальних підставах.