Все, что осталось от машин в Ирпене, которые пытались убежать от "русского мира" – фото
9 марта 2022 , 17:40Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко
Экс-депутат Антон Геращенко обнародовал жуткие фото автомобилей, которые пытались выехать из Ирпеня. Разрушенные машины так и остались стоять на дорогах.
В Ирпене сейчас сложная гуманитарная ситуация – оккупанты не позволяют мирным жителям выехать из города.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Несмотря на то, что сегодня уже осуществили эвакуацию примерно 800 человек, машины мирных жителей, которые пытались выехать из города, безжалостно уничтожили.
Уничтоженные оккупантами машины в Ирпене / Фото Антон Геращенко
Уничтоженные оккупантами машины в Ирпене / Фото Антон Геращенко
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Вас может заинтересовать