В Германии заверили, что координируют все действия касаемо российского газопровода "Северный поток-2" с США, это продолжается еще с 21 июля, так как тогда государства одобрили общую позицию в отношении скандального проекта.

Санкции США в МИД Германии не прокомментировали

Об этом заявила пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел Андреа Зассе. В то же время комментировать недавние американские санкции против газопровода пресс-секретарь отказалась.

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По словам Зассе, в заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель pf 21 июля 2021 года государства "нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2".

С тех пор мы интенсивно работаем над реализацией этого совместного заявления и на разных уровнях регулярно согласовываем действия,

– заверила пресс-секретарь МИД Германии.

США ввели санкции против "Северного потока-2"

23 ноября министерство финансов США ввело санкции против российского газопровода. Ограничения касаются компании Transadria Ltd, rjnjhfz базируется на Кипре, а также судна Marlin, которое ходит под российским флагом. В целом санкции ввели против 8 человек и 17 кораблей.

В Москве действия Вашингтона традиционно назвали "неправильным шагом". Россияне пожаловались, что Белый дом не хочет отказываться от "санкционного языка".