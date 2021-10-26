Все дело – в Лаврове: Кулеба рассказал, когда состоится нормандская встреча министров

Главы МИД стран "нормандской четверки" готовы к проведению переговоров. Есть одно исключение – министр иностранных дел России Сергей Лавров. Именно от его решения зависит, когда состоится встреча.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях.

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Главы МИД Франции, Германии и Украины уже готовы к встрече

Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Гайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы,

– написал Кулеба.

Отметим, что 11 октября канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообщались по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время разговора достигли договоренностей относительно встречи министров иностранных дел.

Киев ждет "сигнала" от Москвы относительно встречи

В Киеве, тем временем, отметили, что для проведения встречи ждут "сигнала" от Москвы. Лавров отреагировал в своей манере: он назвал призывы Киева "неадекватными". Глава МИД государства-агрессора убеждает, что Путин лишь "поручил посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав МИД".

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Несмотря на традиционную риторику Лаврова, ранее подготовку к встрече глав МИД в нормандском формате подтверждал и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков . Рупор Кремля заметил, что нужно согласовать дату.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Гайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы.