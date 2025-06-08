Все движется по плану, но россияне ведут грязную информационную игру, – Буданов об обмене

Глава ГУР Кирилл Буданов высказался о ситуации вокруг обмена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Кирилла Буданова.

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Детали заявления Буданова об обмене

На днях Мединский обвинил Украину в том, что Киев якобы сорвал процесс обмена. Он заявил, что украинские переговорщики якобы даже не приехали на место, тем временем как россияне привезли тела погибших, которые должны были передать.

В Координационном штабе опровергли эти заявления и назвали их манипулятивными. 8 июня Кирилл Буданов подтвердил: Украина готовит обмен.

Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях. И все наши Защитники и Защитницы, а также гражданские должны вернуться домой. Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага,

– написал глава ГУР.

Разведчик заявил: Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса. Но обмен пленными – не то, на чем стоит спекулировать.

"Мы тщательно придерживаемся договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Кого, когда и как менять – не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы. Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более на великий праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем", – высказался глава ГУР.

Добавим, в России обнаружили ранее неизвестную сеть лагерей для содержания пленных украинцев.