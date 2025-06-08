Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кирила Буданова.

Дивіться також Не створюйте брехливих заяв: Україна відповіла на заяви Мединського про зрив обміну

Деталі заяви Буданова про обмін

Днями Мединський звинуватив Україну в тому, що Київ нібито зірвав процес обміну полоненими. Він заявив, що українські перемовники буцімто навіть не приїхали на місце, тим часом як росіяни привезли тіла загиблих, які мали передати.

В Координаційному штабі спростували ці заяви та назвали їх маніпулятивними. 8 червня Кирило Буданов підтвердив: Україна готує обмін.

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. І всі наші Захисники й Захисниці, а також цивільні мають повернутися додому. Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога,

– написав глава ГУР.

Розвідник заявив: Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Та обмін полоненими – не те, на чому варто спекулювати.

"Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі. Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо", – висловився глава ГУР.