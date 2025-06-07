Про це повідомляє BBC із посиланням на представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, передає 24 Канал. Наразі триває підготовка до обміну тяжкохворими та тяжкопораненими, молодими людьми, а також повернення тіл.

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Що відомо про обмін тілами

Напередодні голова російської делегації на переговорах Владімір Мединський звинуватив Україну у зриві процесу – вона нібито "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими". За словами росіян, група українських перемовників не прибула на місце обміну.

Будь-які односторонні заяви чи дії з боку представників держави-агресора є черговою маніпуляцією щодо чутливого та важливого питання репатріації тіл наших захисників,

– заявили в Україні.