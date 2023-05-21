Все границы – только в головах: Буданов рассекретил детали о поездках на передовую

Кирилл Буданов прокомментировал свои поездки на передовую. Глава ГУР подчеркнул, что это типично для военных руководителей НАТО.

В интервью Дмитрию Комарову Буданов рассказал о своей поездке в Бахмут. Тогда украинцев поразили кадры, как глава ГУР МО находится в нескольких сотнях метров от вражеских позиций.

Обратите внимание Это неприятно признавать, – Буданов заявил, что армии Украины и России имеют одинаковые проблемы

Я приехал к своему подразделению,

– заявил Буданов.

Глава ГУР МО отметил, что нет никаких границ, даже когда речь идет о таких рискованных шагах. По словам Буданова, все границы – только в голове.

Ничего невозможного нет и для Украины. Поэтому мы обязательно победим.

Буданов лично участвует в операциях

Весной 2023 года стало известно, что глава ГУР МО Буданов лично участвовал в освобождении Харьковской области от российских оккупантов. Речь идет об освобождении поселка Русская Лозовая. Детали рассказал командир спецподразделения Kraken с позывным "Вито".

"Украинские генералы и командиры – это боевые генералы и командиры, а не бункерные. И генерал Сырский, который сейчас регулярно бывает в Бахмуте, и генерал Харенко, и генерал Буданов, и, наконец, главнокомандующий Зеленский, которого мы часто видим на линии фронта в горячих точках", – заметил Андрей Юсов.

Кроме того, в ГУР МО отмечали, что больше деталей украинцы узнают уже после победы.