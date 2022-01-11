"Все хотят пельмени": губернатор в России требует вернуть блюдо в меню

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взволнован тем, что из школьного меню исчезли пельмени. Роспотребнадзор запретил кормить ими школьников.

Во время заседания правительства министр образования региона Илья Бронштайн заметил, что немало учеников просят добавить в меню пельмени. В то же время их мечту невозможно осуществить из-за санитарных норм.

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Такая "пельменная" несправедливость возмутила Воробьева. На защиту блюда политик произнес целую речь. В частности, заявил, что хотеть пельменей – это нормальное желание.

Воробьев заметил, что во время учебы в школе все вроде бы хотели пельменей. По словам политика, до появления картофеля фри и бургеров это было одно из самых вкусных блюд.

Если дети хотят пельменей, дайте им пельмени. В чем проблема,

– заявил политик.

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