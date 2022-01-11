"Все хотят пельмени": губернатор в России требует вернуть блюдо в меню
Источник:Meduza
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взволнован тем, что из школьного меню исчезли пельмени. Роспотребнадзор запретил кормить ими школьников.
Во время заседания правительства министр образования региона Илья Бронштайн заметил, что немало учеников просят добавить в меню пельмени. В то же время их мечту невозможно осуществить из-за санитарных норм.
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Такая "пельменная" несправедливость возмутила Воробьева. На защиту блюда политик произнес целую речь. В частности, заявил, что хотеть пельменей – это нормальное желание.
Воробьев заметил, что во время учебы в школе все вроде бы хотели пельменей. По словам политика, до появления картофеля фри и бургеров это было одно из самых вкусных блюд.
Если дети хотят пельменей, дайте им пельмени. В чем проблема,
– заявил политик.
Какие блюда запрещены в российских школах
- Российское школьное меню имеет ряд ограничений. В частности, детям запрещено предлагать макароны с фаршем, грибы, паштет, блинчики с мясом и сыром.
- Также в "черном списке" – холодные супы, мясо диких животных и некоторые виды колбас.
- Кроме того, под ограничения попали некоторые лакомства. В частности, пирожные с кремом.