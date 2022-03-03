"Все х**ово", "столько трупов еще не видел": в МВД опубликовали разговоры оккупантов

Армия русских оккупантов все больше деморализована: бойцы признаются, что они теряют все больше людей, чувствуют себя обманутыми и брошенными.

Об этом свидетельствует цикл перехваченных разговоров, опубликованных на своем телеграмме каналом Антоном Геращенко. Советник главы МВД отметил, что записи предоставили наши союзники.

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Перехваченные разговоры оккупантов, опубликованы 3 марта

Из услышанного становится очевидно, что оккупанты двигались на танках со стороны Беларуси. Выезд прошел еще 23 февраля.

"Мы сюда ехали чисто на учебу, прикинь? Учения прошли, все… заходим на Украину через Беларусь. И не откажешься", – говорится в разговоре.

Оккупанты гордо заявляют о своей победе, поскольку им удалось ограбить магазин. Некоторые обсуждают заработную плату. Другие – просят позвонить родителям или плачут в разговорах с родными.

Один из солдат признается, что не знает, пока они будут сражаться, а за дезертирство его могут посадить.

Оккупант о потерях войска / Видео МВД

Оккупанты об увольнении со службы по возвращении в Россию / Видео МВД

Оккупанты о трупах на войне / Видео МВД

Разговор российского военного с мамой / Видео МВД

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