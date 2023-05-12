Все идет по плану, только оккупанты его не знают, – в ВСУ прокомментировали массовую истерию россиян

Россияне накануне устроили истерику. Им уже мерещились танки и контрнаступление ВСУ. Военные предупреждают окупантов, все идет по плану.

Массовая истерия россиян в них заложена с самого начала вторжения. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

Читайте также Силы Украины начали "формировать" операции для контрнаступления, – CNN

Как оккупанты любят повторять: все идет по плану. Просто они не весь план знают,

– посмеялась Гуменюк.

Мощная работа артиллерии

Президент во вчерашнем обращении поблагодарил 406 артиллерийскую бригаду, которая работает на Юге. Гуменюк отметила, что в условиях контрбатарейного противодействия мощную работу выполняют именно артиллерийские подразделения. В частности, 406 и 63 бригады. За прошедшие сутки у подразделений этих бригад был очень мощный результат. Они уничтожили более 50 окупантов, более 10 единиц техники.

Мощность состоит в том, что уничтожали технику, которой враг пытается обстреливать Херсон и близлежащие населенные пункты.

Истерика россиян из-за британских ракет

Накануне стало известно, что Великобритания предоставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В сети у россиян началась настоящая истерика. Сторонники путинского режима уже предполагают, что может стать вероятной целью атаки. Боятся, что под удар могут попасть военные аэродромы, в частности, в Крыму. Они считают, что Украина якобы "символично" может нанести удар по Крымскому мосту.