Все идет по плану, только оккупанты его не знают, – в ВСУ прокомментировали массовую истерию россиян
Россияне накануне устроили истерику. Им уже мерещились танки и контрнаступление ВСУ. Военные предупреждают окупантов, все идет по плану.
Массовая истерия россиян в них заложена с самого начала вторжения. Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.
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Как оккупанты любят повторять: все идет по плану. Просто они не весь план знают,
– посмеялась Гуменюк.
Мощная работа артиллерии
Президент во вчерашнем обращении поблагодарил 406 артиллерийскую бригаду, которая работает на Юге. Гуменюк отметила, что в условиях контрбатарейного противодействия мощную работу выполняют именно артиллерийские подразделения. В частности, 406 и 63 бригады. За прошедшие сутки у подразделений этих бригад был очень мощный результат. Они уничтожили более 50 окупантов, более 10 единиц техники.
Мощность состоит в том, что уничтожали технику, которой враг пытается обстреливать Херсон и близлежащие населенные пункты.
Истерика россиян из-за британских ракет
Накануне стало известно, что Великобритания предоставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
В сети у россиян началась настоящая истерика. Сторонники путинского режима уже предполагают, что может стать вероятной целью атаки. Боятся, что под удар могут попасть военные аэродромы, в частности, в Крыму. Они считают, что Украина якобы "символично" может нанести удар по Крымскому мосту.