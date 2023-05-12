Масова істерія росіян в них закладена від початку вторгнення. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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Як окупанти люблять повторювати: все іде за планом. Просто вони не весь план знають,

– покепкувала Гуменюк.

Потужна робота артилерії

Президент у вчорашньому зверненні подякував 406 артилерійській бригаді, яка працює на Півдні. Гуменюк зазначила, в умовах контрбатарейної протидії потужну роботу виконують саме артилерійські підрозділи. Зокрема, 406 та 63 бригада. За минулу добу у підрозділів цих бригад був дуже потужний результат. Вони знищили понад 50 окупантів, понад 10 одиниць техніки.

Потужність полягає у тому, що нищили ту техніку, якою ворог намагається обстрілювати Херсон та прилеглі населені пункти.

Істерика росіян через британські ракети

Напередодні стало відомо, що Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

У мережі у росіян почалася справжня істерика. Прихильники путінського режиму вже припускають, що може стати ймовірною ціллю атаки. Бояться, що під удар можуть потрапити військові аеродроми, зокрема в Криму. Вони вважають, що Україна буцімто "символічно" може завдати удару по Кримському мосту.