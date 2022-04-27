Все, кто работает на государство, должны быть обеспечены собственным жильем, – Зеленский

Каждый гражданин, работающий на государство, должен быть обеспечен своим жильем. Эту проблему попытаются решить во время восстановления Украины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает 24 канал. По его словам, сегодня, 27 апреля, впервые во время войны состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей.

Важно Зеленский обратился к украинцам с оккупированного Юга

Обсуждали проект восстановления Украины

Зеленский требует, чтоб послевоенное восстановление Украины происходило максимально быстро и эффективно. Поэтому представители местной власти должны четко определить объемы разрушенного жилья и других объектов. Это поможет определить всю картину и предоставить ее международным партнерам, которые будут помогать в восстановлении.

Во время послевоенного восстановления инфраструктуры власти попытаются решить старые проблемы с жилыми очередями. Зеленский убежден, что каждый гражданин, работающий на государство, должен иметь собственное жилье.

Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить устаревшие проблемы с жилыми очередями и т.д. Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем, – рассказал президент.

Кроме того, на Конгрессе обсудили еще ряд вопросов. Среди них – обеспечение жильем переселенцев, взаимодействие между центральной и местной властью на оккупированных территориях, развитие терробороны и т.д.

Добавим, сейчас в каждой области Украины будут создавать специальный каталог по инфраструктуре в регионе. Это поможет в дальнейшем восстановлении государства.

Вечернее обращение Зеленского: смотрите видео