Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК с 31 декабря

Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект с целью безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Президент 22 октября подписал указ №732/2024, которым ввел в действие решение СНБО "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов". Соответствующий документ обнародовали на сайте президента Украины.

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Зеленский подписал решение СНБО

Согласно этому решению, в течение 7 дней Министерство здравоохранения вместе с ГБР, СБУ, Нацполицией, областными, Киевской городской военными администрациями должны создать рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.

Затем Кабинет министров в трехмесячный срок должен обеспечить доклад о результатах проверки рабочими группами обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам государственных органов. А в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений – инициировать их пересмотр и информирование при наличии оснований правоохранительных органов.

В течение 2 недель Кабмин должен обеспечить, чтобы Минздрав вместе с Минцифрой подготовили и подали на рассмотрение Правительства план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Кроме этого, Кабмин должен обеспечить проведение вместе с Пенсионным фондом, ГБР, Национальной полицией, СБУ в течение недели аудита начислений пенсионных выплат по инвалидности должностным лицам государственных органов.

Кабинету поручено вместе с Министерством здравоохранения в месячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения неотложного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Кроме этого, в решении СНБО отмечается, что вместе с Минсоцполитики безотлагательно будет подан законопроект о пересмотре системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов для обеспечения справедливости в соответствующей сфере.

Также вместе с Офисом Генерального прокурора безотлагательно подан законопроект по нормированию порядка начисления заработных плат и пенсий работникам органов прокуратуры Украины, а также закрепление соответствующих социальных гарантий для лиц, имеющих инвалидность, для работы в органах прокуратуры Украины, а также проведение повторных проверок решений МСЭК, на основании которых прокурорам установлена инвалидность.

Добавим, что Правительству также поручено проработать вместе с Госпогранслужбой Украины и другими заинтересованными органами в месячный срок вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты относительно особенностей пересечения государственной границы Украины бывшими должностными лицами государственных органов, которые имеют инвалидность, с определением перечня их документов, подлежащих проверке.

Также Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, в соответствии с решением, рекомендовано проверить до 30 ноября 2024 года состояние имплементации рекомендаций, определенных в исследовании "Топ-10 коррупционных рисков медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности", которое было проведено в 2021 году. Добавляется, его надо актуализировать с учетом правового режима военного положения и учесть при разработке новой Антикоррупционной стратегии.

Также НАПК должно разработать и обеспечить до 31 декабря 2024 года внесение на рассмотрение Кабмина законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс, которые бы определяли председателя и членов МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение и ответчиками по делам о признании необоснованными активов (гражданская конфискация).