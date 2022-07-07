Все мы с грустью восприняли эту новость, – Зеленский поговорил с Джонсоном после его отставки
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 7 июля провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Перед этим премьер объявил о своей отставке.
Зеленский поблагодарил Джонсона за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первого дня вторжения России. Премьер являлся лидером в отстаивании украинских интересов на международной арене.
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Украинцы будут помнить лидерство и харизму Джонсона
Зеленский не сомневается, что поддержка Великобритании сохранится – государства останутся крепкими союзниками и друзьями. Однако личное лидерство и харизма Джонсона делали эту поддержку особенной.
Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует,
– подчеркнул президент.
О чем еще говорили политики
- Зеленский также проинформировал Джонсона о развитии ситуации на фронте.
- Обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. В частности, оборонное взаимодействие и политическую поддержку.
- Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов.
У Зеленского поблагодарили Джонсона / Фото из телеграма Ермака
Джонсона все понимают без слов
Глава ОП Андрей Ермак написал, что Джонсон – это тот человек, которого все понимают без слов. Война показала настоящих друзей, в частности, Великобританию и, собственно, Джонсона. По словам Ермака, у Украины с Великобританией общая цель – победа над россией.
"Благодарю Бориса, уважаем его решение, рад буду снова встретиться с ним в Киеве. Продолжаем работать на общую победу", – отметил глава ОП.
Что известно об отставке Джонсона
- Премьер-министр Великобритании 7 июля объявил о своей отставке. Также он покинул пост главы Консервативной партии. Однако Джонсон будет выполнять свои обязанности до избрания преемника.
- Политик заверил, что кадровые изменения не повлияют на поддержку Украины.
- Скандал вокруг премьер-министра разгорелся из-за назначения Криса Пинчера на должность парламентского организатора Консервативной партии. Его обвиняют в домогательствах.
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