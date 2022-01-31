Все новое оружие партнеры дали Украине по доброй воле, без каких-либо обязательств, – Резников

При угрозе возможного нападения России союзники предоставляют Украине достаточно большое количество вооружения. В Минобороны заверили, что за это не требуют у Киева никаких обязательств – ни финансовых, ни политических.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что помощь, которая поступает от Запада, – это исключительно добрая воля стран.

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Украина должна добросовестно использовать предоставленные средства

Единственное, что есть понятие здравого смысла и понимание, что мы добросовестно будем использовать эти средства защиты, в том числе активной защиты, которые получили в дар от правительства Великобритании,

– подчеркнул Резников.

Министр подчеркнул, что Украина должна правильно хранить вооружение и следить за тем, чтобы оно не попало в руки врага.

Механизм согласования помощи раскрыть не могут

Резников отметил, что механизм согласования военной помощи раскрыть не может. Есть отработанная процедура, согласно которой ВСУ, Генштаб озвучивают свои потребности.

Мы примерно понимаем, в какой стране может быть то, что нам нужно, и эти letter of request по соответствующей процедуре направляем. Во время встреч, переговоров я прямо им это передаю,

– рассказал министр.

Дальше уже каждая страна изучает свои возможности – согласно национальному законодательству.

Резников подчеркнул, что все, что Украина получает сейчас – бесплатно, за исключением определенных контрактов. Единственное, на что тратят средства – горючее для грузовиков, которыми увозят вооружение.

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Как страны помогают Украине вооружением: коротко

Страны НАТО, по словам Йенса Столтенберга, имеют разные точки зрения относительно поставки вооружения в Украину.

США, между тем, направили в Украину уже 4 рейса с вооружением.

Помогает оружием и Великобритания. Украина и Великобритания ратифицировали соглашение о вооружении на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Канада пообещала нелетальное вооружение.

Категорическая в позиции Германия – она выступает против поставок.

Смотрите, как британцы учили украинских военных стрелять из предоставленного оружия: