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10 июня, 17:41
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Все нуждаются в медицинской помощи: состоялся первый этап нового обмена

Дарья Смородская
Основні тези
  • Украина и Россия провели обмен пленными, возвращая тяжелораненых украинских воинов, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.
  • Этот обмен является частью масштабного процесса возвращения пленных, включая военных из разных подразделений и защитников Мариуполя, находившихся в плену более трех лет.

Украина и Россия совершили важный гуманитарный акт, о котором договорились в Стамбуле. Во вторник, 10 июня, состоялся первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых украинских воинов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Состоялся очередной обмен пленными

Домой во время обмена пленными вернулись тяжелораненые и травмированные воины. По словам Владимира Зеленского, все уволенные нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Раненых и тяжелобольных военных передали в пределах первого этапа крупного обмена пленными. Это уже вторая группа, которую удалось вернуть на этой неделе. Вчера домой вернулись бойцы из разных родов войск, которым 25 лет и менее.

В Украину из ужасного вражеского плена приехали воины из Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта. Домой вернулись и защитники Мариуполя, которые были в неволе более трех лет. Уволить из порабощения удалось солдатский и сержантский состав, а также офицеров.

Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую в плену. Благодарен всем, кто помогает,
– сообщил президент Украины.

Пленные украинцы вернулись домой / Фото с телеграма Владимира Зеленского

У военных диагностировали совершенно разные болезни – ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных – гепатит и туберкулез. Они получат надлежащее обеспечение и помощь.