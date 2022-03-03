"Знают, куда едут": документ с подписями россиян, готовых воевать в другом государстве
В руках украинцев оказался документ, подтверждающий тот факт, что орки действительно знают, что они едут в Украину с войной. Ведь российские солдаты подписывали касательно этого документы.
Соответствующую информацию обнародовал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Это произошло 3 марта – на восьмой день войны, которую Россия начала против Украины.
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Оккупанты знают, что едут в Украину воевать
Кажется, все они знают, куда едут…
– написал Виталий Ким.
Более того, глава Николаевской ОГА обнародовал документ с подписями орков, что подтверждают этот факт.
В частности, российские военные подписали ведомость личного состава, чем дали согласие на выполнение специальных боевых задач на территории иностранных государств.
Подписанный российскими военными документ перед отправкой в Украину / Фото из телеграма Виталия Кима
Ранее оккупанты, которые попадают в плен ВСУ, уверяли, что якобы они не знали, куда едут. Соответствующий документ может свидетельствовать о том, что орки цинично врут.
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