Все оппозиционные фракции выступили против отставки Разумкова
Источник:"Интерфакс-Украина"
Все оппозиционные фракции выступили против отставки Дмитрия Разумкова. В частности такое мнение высказали в "Голосе", "Европейской солидарности", "Батькивщине", "Оппозиционной платформе – За жизнь".
Несколько представителей различных оппозиционных фракций высказали свою позицию. Это случилось в кулуарах Верховной Рады 21 сентября.
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Оппозиционные фракции против отставки Разумкова
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что глава Верховной Рады возглавлял избирательный список партии "Слуга народа" и поэтому несет ответственность вместе с президентом Владимиром Зеленским за "весь балаган", который они привели в парламент.
Но надо отдать должное – он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента,
– заявила нардеп.
Добавила, что они были единственной фракцией, которая не голосовала за его назначение.
"Я боюсь, что мы будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение", – отметила Геращенко.
Он выполняет свою задачу..., – "Голос" о Разумкове
Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что его команда отставки Разумкова не поддерживает.
Точно не будем поддерживать... Мы за него голосовали. Он выполняет свою задачу... И это очень хорошо, что он работает по регламенту",
– заявил Железняк.
В "Оппозиционной платформе – За жизнь" тоже не поддерживают замены спикера. Более того, считают, что Разумков "занимает государственную позицию, поэтому он с уважением относится и к своей провластной фракции, и к оппозиции, дает возможность высказаться, он придерживается регламента".
Единственная причина, почему его хотят заменить – потому что он не в полном объеме ручной и не выполняет всех прихотей Офиса Президента,
– считает сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко.
Он подчеркнул, что Украина – парламентско-президентская республика и Верховная Рада не должна быть филиалом ОП.
В политике можно пойти на любую подлость, но на такое вряд ли решатся, – Соболев
Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал, что монобольшинство заменить Разумкова не осмелится.
Мне кажется, что обсуждение этой темы в настоящее время является преждевременным, потому что все-таки где-то в глубине души думаю, что хотя в политике можно пойти на любую подлость, но на такое вряд ли решатся",
– сказал политик.
В то же время Соболев подчеркнул, что если во фракции большинства сложится ситуация, когда "первый номер их партийного избирательного списка на выборах в парламент станет очередной жертвой этого режима, о которую вытерли ноги, то это будет характеризовать "Слуг народа" и (покажет – 24 канал) кому они служат".
Он также заявил, что:
- главное в парламентской работе – четкое соблюдение регламента спикером и его заместителями, которые выполняют полномочия председателя Совета в его отсутствие;
- "ключевая проверка будет буквально в ближайшие дни, когда решат рассматривать законопроект №5600 (об изменениях в Налоговый кодекс и законы по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений – 24 канал), когда начнут рассматривать закон об олигархах (№5599 – 24 канал). Вот тогда мы и посмотрим, соблюдается регламент или нет. Потому что все попытки изменить процедуру в обход регламента станут попытками протащить законопроект".
Он также вспомнил, что со временем из-за этого "вынуждены исправлять уже сотни тех ошибок, которые приводят к страшным ситуациям и в экономике, и в социальной политике, и в целом в работе парламента".
Последние новости о вероятной отставке Дмитрия Разумкова
- В СМИ появились слухи о вероятной отставке Дмитрия Разумкова из-за его конфликтов с партией. В частности, накануне глава Рады направил закон о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии.
- Впоследствии просто в прямом эфире поссорился с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
- 20 сентября он обратился к правоохранителям, чтобы те разобрались с возможным подкупом народных депутатов.