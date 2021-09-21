Все оппозиционные фракции выступили против отставки Разумкова

Все оппозиционные фракции выступили против отставки Дмитрия Разумкова. В частности такое мнение высказали в "Голосе", "Европейской солидарности", "Батькивщине", "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Несколько представителей различных оппозиционных фракций высказали свою позицию. Это случилось в кулуарах Верховной Рады 21 сентября.

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Оппозиционные фракции против отставки Разумкова

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что глава Верховной Рады возглавлял избирательный список партии "Слуга народа" и поэтому несет ответственность вместе с президентом Владимиром Зеленским за "весь балаган", который они привели в парламент.

Но надо отдать должное – он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента,

– заявила нардеп.

Добавила, что они были единственной фракцией, которая не голосовала за его назначение.

"Я боюсь, что мы будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение", – отметила Геращенко.

Он выполняет свою задачу..., – "Голос" о Разумкове

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что его команда отставки Разумкова не поддерживает.

Точно не будем поддерживать... Мы за него голосовали. Он выполняет свою задачу... И это очень хорошо, что он работает по регламенту",

– заявил Железняк.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" тоже не поддерживают замены спикера. Более того, считают, что Разумков "занимает государственную позицию, поэтому он с уважением относится и к своей провластной фракции, и к оппозиции, дает возможность высказаться, он придерживается регламента".

Единственная причина, почему его хотят заменить – потому что он не в полном объеме ручной и не выполняет всех прихотей Офиса Президента,

– считает сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что Украина – парламентско-президентская республика и Верховная Рада не должна быть филиалом ОП.

В политике можно пойти на любую подлость, но на такое вряд ли решатся, – Соболев

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал, что монобольшинство заменить Разумкова не осмелится.

Мне кажется, что обсуждение этой темы в настоящее время является преждевременным, потому что все-таки где-то в глубине души думаю, что хотя в политике можно пойти на любую подлость, но на такое вряд ли решатся",

– сказал политик.

В то же время Соболев подчеркнул, что если во фракции большинства сложится ситуация, когда "первый номер их партийного избирательного списка на выборах в парламент станет очередной жертвой этого режима, о которую вытерли ноги, то это будет характеризовать "Слуг народа" и (покажет – 24 канал) кому они служат".

Он также заявил, что:

главное в парламентской работе – четкое соблюдение регламента спикером и его заместителями, которые выполняют полномочия председателя Совета в его отсутствие;

"ключевая проверка будет буквально в ближайшие дни, когда решат рассматривать законопроект №5600 (об изменениях в Налоговый кодекс и законы по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений – 24 канал), когда начнут рассматривать закон об олигархах (№5599 – 24 канал). Вот тогда мы и посмотрим, соблюдается регламент или нет. Потому что все попытки изменить процедуру в обход регламента станут попытками протащить законопроект".

Он также вспомнил, что со временем из-за этого "вынуждены исправлять уже сотни тех ошибок, которые приводят к страшным ситуациям и в экономике, и в социальной политике, и в целом в работе парламента".

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