Все по закону, – Укроборонпром отмахнулся от обвинения в торговле оружием с Мьянмой
Источник:"Украинская правда"
Активисты обвинили Укроборонпром в поставках оружия хунте в Мьянме. Украинская компания заявила, что экспорт товаров осуществляется в "соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины".
Именно так компания ответила на обвинения, которые 8 сентября опубликовали активисты Justice for Myanmar. Они рассказывали, что речь о поставках для танков, самолетов и другого вооружения.
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В "Укроборонпроме" ответили на упреки о поставках оружия хунте Мьянмы
В 2019 – 2021 годах экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся,
– рассказали в компании.
Объяснили, что сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. – конфиденциальная информация и, согласно условиям договора, не подлежит разглашению третьим лицам.
"Экспорт товаров военного назначения и двойного использования в любую страну мира, в том числе Мьянму, осуществляется госпредприятиями – участниками "Укроборонпрома" исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины", – рассказали в компании.
Что известно об обвинениях в отношении предприятий Украины
- 8 сентября активисты Justice for Myanmar опубликовали текст в котором заявили, что "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" поставляют комплектующие для танков, самолетов и другого вооружения в Мьянму.
- Активисты сообщили, что "Мотор Сич" дважды экспортировала двигатели и запчасти в Мьянму после попытки военного переворота. Впервые в мае 2021 года – оборудование для турбореактивных двигателей. Впоследствии в феврале – механические детали через частного поставщика ВВС Sky Aviator.
- Более того, также говорится о том, что в мае 2021 года "Укроборонсервис" отгрузил более 164 килограмм запасных частей к самолетам компании Yatanarpon Aviation.
- Кроме того, в статье говорится, что предприятия Украины вместе с вооруженными силами Мьянмы обогащают частные компании, которые способствуют закупки оружия. Там считают, что в отношении предприятий должны применить санкции, чтобы остановить поставки оружия.