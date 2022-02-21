Все понимают последствия такого шага, – Кулеба о попытках России "легитимизировать" боевиков

21 февраля 2022 , 19:24
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Источник:

твиттер Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба прокомментировал последствия возможного признания Россией боевиков на Донбассе. Министр подчеркнул, что последствия такого шага государства-агрессора понимают все.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями России по признанию боевиков.

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Кулеба о попытках России "легитимизировать" боевиков

Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации,
– подчеркнул министр.

По словам Кулебы, другого пути нет.

Возможное признание Россией боевиков: коротко

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Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Другого пути нет.

Автор: Наталія Пристанська