Все предприятия военно-промышленного комплекса должны работать 24/7, – Ермак

1 апреля 2022 , 14:46
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Источник:

Офис Президента

Андрей Ермак 1 апреля встретился с гендиректором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым. Они обсудили работу концерна в условиях военного положения.

Чиновники определили направления, требующие отдельного внимания. Они сфокусировались на ключевых аспектах функционирования "Укроборонпрома".

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Сегодня все предприятия военно-промышленного комплекса должны работать в режиме 24/7,
– подчеркнул глава Офиса Президента.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в результативной работе каждого работника отрасли, чтобы отбивать агрессию России. 

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Автор: Софія Мінджоса