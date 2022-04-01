Все предприятия военно-промышленного комплекса должны работать 24/7, – Ермак

Андрей Ермак 1 апреля встретился с гендиректором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым. Они обсудили работу концерна в условиях военного положения.

Чиновники определили направления, требующие отдельного внимания. Они сфокусировались на ключевых аспектах функционирования "Укроборонпрома".

Ранее В Укроборонпроме начали ремонт российской трофейной техники

Сегодня все предприятия военно-промышленного комплекса должны работать в режиме 24/7,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в результативной работе каждого работника отрасли, чтобы отбивать агрессию России.

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