Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала.

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Огрызко говорит, что он Лукашенко прекрасно понимает москальскую психологию, когда главное – сказать, что "ты – велик и мудр, что ты самый умный, что лучше тебя никого нет".

По его словам, Лукашенко говорит Путину, что он его поддерживает и что все сделает, но не сейчас, через какое-то время.

Это иногда "укачивает" россиян. Они поднимают себе самооценку к облакам. Тогда на время их попускает, и они ждут следующего шага. Я думаю, что именно в этом кроется способность Лукашенко обманывать Путина уже много лет,

– сказал Огрызко.

И, как подчеркивает эксминистр иностранных дел, Путин обманывается.

"Ему, видимо, нужна такая заставка за спиной, чтобы показывать, что он не один, и этот кто-то его полностью поддерживает, хотя бы на словах. Я думаю, что это удачно использует Лукашенко", – добавил он.

Потому что, по мнению Огрызко, другие уже давно бы приняли какие-либо решения.

Как Лукашенко мог спастись? По словам Огрызко, Лукашенко не может сказать, что Путин – убийца и не может попросить политическое убежище в другой стране.

"Ибо все его деньги удерживает президент РФ. А после того, что происходило в Беларуси в прошлом году, ни одна страна не предоставит ему политическое убежище. Его может спасти только Гаагская камера, чтобы его не прикончили российские ФСБшники", – добавил он.

К слову, лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила , что Лукашенко виновен в преступлениях так же, как и Путин. По ее словам, Александр Лукашенко назвал резню в Буче "психологической спецоперацией, проводимой британцами".