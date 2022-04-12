Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 каналу.

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Огризко каже, що він Лукашенко чудово розуміє москальську психологію, коли головне – сказати, що "ти – велікій і мудрий, що ти найрозумніший, що краще тебе нікого немає".

За його словами, Лукашенко каже Путіну, що він його підтримує, і що все зробить, але не зараз, через якийсь певний час.

Це інколи "заколисує" росіян. Вони піднімають собі самооцінку до хмар. Тоді на якийсь час їх попускає, і вони чекають наступного кроку. Я думаю, що саме в цьому криється здатність Лукашенка обдурювати Путіна вже багато років,

– сказав Огризко.

І, як наголошує ексміністр закордонних справ, Путін обдурюється.

"Йому, мабуть, потрібна така “заставка” за спиною, щоб показувати, що він не один, і цей хтось його повністю підтримує, хоча б на словах. Я думаю, що це все вдало використовує Лукашенко", – додав він.

Бо, на думку Огризка, інші вже давно б прийняли якісь би рішення.

Як Лукашенко міг би врятуватися? За словами Огризка, Лукашенко не може сказати, що Путін – вбивця та не може попросити політичного прихистку в іншій країні.

"Бо всі його гроші утримує президент РФ. А після того, що відбувалося в Білорусі минулого року, жодна країна не надасть йому політичний прихисток. Його може врятувати лише Гаазька камера, щоб його не прикінчили російські ФСБшники", – додав він.

До слова, лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко винен у злочинах так само, як і Путін. За її словами, Олександр Лукашенко назвав різанину у Бучі "психологічною спецоперацією, яку проводять британці".

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