Все силы ублюдки бросают на блокаду Мариуполя, – Геращенко

Путину нужна военная победа. Вместо этого сейчас у него есть только цепь военных преступлений и поражений от доблестных ВСУ. Однако рашисты не оставляют попыток заблокировать Мариуполь.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. И добавил, что рашисты понимают только язык силы.

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Сегодня все силы ублюдков брошены на то, чтобы еще жестче сжать кольцо вокруг Мариуполя,

– отметил он.

"Именно там фашисты надеются нанести нам поражение, чтобы ударить больнее", – добавил Геращенко.

Именно поэтому они не выпускают из Мариуполя 200 тысяч мирных жителей, которые уже неделю вынуждены проводить в подвалах, без еды, чистой воды и лекарств.

"Русские фашисты поступают с Мариуполем и его жителями так, как поступали немецкие фашисты с Блокадным Ленинградом. Но ведь Мариуполь не сдастся!", – подчеркнул советник министра.

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