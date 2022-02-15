Все системы защищены, – в "Ощадбанке" прокомментировали Ddos-атаку

"Ощадбанк" подтвердил, что подвергся DDoS атаке. В то же время там отметили, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме.

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали глобальный сбой, который затронул 15 февраля банкоматы, приложение и онлайн-сервисы учреждения.

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В "Ощадбанке" прокомментировали DDos-атаку

В банке подтвердили, что подверглись DDoS-атаке. В то же время там отметили, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме.

Сейчас наблюдается лишь замедление входа к системе Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузку на каналы связи,

– отметили в банке.

Там извинились перед клиентами за возможные временные неудобства. А также заверили, что работают над тем, чтобы восстановить штатную скорость работы системы.

Что такое DDos-атаки Это разновидность хакерской атаки, при которой на сервер сайта подается большое количество запросов. Он не успевает все открыть, поэтому зависает. Из-за этого пользователи, которые в обычном режиме заходят на сайт, теряют доступ к ресурсу.

Сбой в работе "Сбербанка": что известно

Клиенты государственного "Ощадбанка" днем 15 февраля начали массово жаловаться на сбои в работе банкоматов. Не работали также приложение и онлайн-сервисы, а с карточек нельзя было снять или зачислить деньги.

О проблемах сообщали клиенты банка со всех регионов Украины.

Вечером того дня работу сервисов возобновили.

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Сбой 15 февраля произошел и в работе еще одного государственного банка – "Приватбанка". Его клиенты не могли войти в интернет-банкинг не через телефон, не через ПК. В банке отметили, что сбой произошел из-за проблем с сервером.

Текст сообщения "Ощадбанка":

Сбербанк информирует, что подвергся DDoS атаке. При этом отмечаем, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме. Сейчас наблюдается лишь замедление входа к системе Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи.

Извиняемся за возможные временные неудобства.

Мы вместе работаем над тем, чтобы восстановить штатную скорость работы системы.