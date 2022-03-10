"Все спокойно": российские пропагандисты показывают видео из Киева месячной давности

Российские пропагандисты решили показать видео с вебкамер украинских городов еще до вторжения России. Мол, никаких уничтоженных улиц нет и это все выдумки.

Оккупанты продолжают убивать украинцев на войне и атаковать мирные города. Однако российская пропаганда и далее выдумывает все новые способы, как оправдать свой режим.

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Пропагандисты не понимают "истерии западных СМИ"

На одном из федеральных телеканалов России появились видео из Киева, Харькова и Сум. На кадрах действительно нет уничтоженных улиц от ракетных атак оккупантов.

Однако дело в том, что видео месячной давности – еще до того, как Кремль начал полномасштабную войну против Украины и ворвался на украинские территории. Пропагандисты взяли старые видео с вебкамер некоторых городов.

Прокремлевская ведущая сказала, что кадры можно увидеть в режиме "реального времени" и не понимает "истерии западных СМИ". Мол, довоенные видео позволяют "объективно оценить ситуацию".

В столице Украины – Киеве все спокойно. На кадрах из Харькова тоже обычный день, а вот в Сумах по дорогам ездят машины. В общем ничего такого, что говорило бы, что обстановка вызывает тревогу,

– цинично заявила пропагандистка.

Один из телеграм-каналов же, который и заметил новую ложь российских псевдожурналистов, сделал специальный видеоряд. На нем, под слова пропагандистки, можно увидеть, что же на самом деле происходит в городах Украины.

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