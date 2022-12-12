Россияне повредили ракетами все украинские ТЭС, – Минэнергетики

Стране-террористке не удается получить весомых преимуществ на фронте. Поэтому она ежедневно обстреливает критическую инфраструктуру Украины в стремлении погрузить всех жителей нашей страны во тьму и холод.

Так, по состоянию на 12 декабря Россия повредила все украинские ТЭС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании Координационной группы по энергетике G7+.

Интересно На восстановление уйдут годы: украинцы не скоро смогут иметь электроэнергию, как раньше

Ситуация в энергосистеме Украины

По словам министра, сейчас ситуация остается достаточно сложной, ведь Россия поразила все тепловые электростанции, а также обесточила 44 высоковольтных воздушных линий. Более того, последние атаки врага привели также к разрушениям важного энергетического оборудования.

Однако это не останавливает энергетиков Украины, которые постоянно ремонтируют все уничтоженное, чтобы вернуть в дом свет.

Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение. Работаем для повышения мощности атомной генерации, чтобы сократить дефицит в энергосистеме,

– сказал Герман Галущенко.

Министр подчеркнул проактивную позицию Минэнерго в координационной работе с международными партнерами, учреждениями, компаниями и организациями в привлечении помощи:

украинским генерирующим компаниям,

операторам систем распределения и передачи,

газотранспортной системе,

подземным газовым хранилищам и газораспределительным сетям,

газо- и угледобывающим предприятиям.

Помогает выстоять и мир

Украине в этой работе по восстановлению и стабилизации электроснабжения помогают и международные партнеры. В частности, они поставляют материалы и необходимое оборудование.

В то же время каждый раз после новых атак потребности снова растут. Наша цель – не только оперативно использовать оборудование для проведения текущих восстановительных работ, но и сформировать запас оборудования, которое поможет быстрее отремонтировать энергообъекты после последующих обстрелов.

– подчеркнул Герман Галущенко.

Поэтому участвовавшие в заседании партнеры Украины подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать поддержку украинскому энергосектору. К примеру, США уже в ближайшее время планируют доставить крупную партию с оборудованием для украинских энергетических компаний.

Отметим, что в Координационную группу по энергетике G7+ входят представители:

стран Группы Семи,

Европейского Союза,

Болгарии,

Чехии,

Эстонии,

Латвии,

Литвы,

Румынии,

Словакии,

ЕБРР,

Всемирный банк,

Секретариат Энергетического Сообщества.

Обстрелы россиян энергосистемы Украины: последние новости