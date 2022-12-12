Россияне повредили ракетами все украинские ТЭС, – Минэнергетики
Источник:Министерство энергетики Украины
Стране-террористке не удается получить весомых преимуществ на фронте. Поэтому она ежедневно обстреливает критическую инфраструктуру Украины в стремлении погрузить всех жителей нашей страны во тьму и холод.
Так, по состоянию на 12 декабря Россия повредила все украинские ТЭС. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании Координационной группы по энергетике G7+.
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Ситуация в энергосистеме Украины
По словам министра, сейчас ситуация остается достаточно сложной, ведь Россия поразила все тепловые электростанции, а также обесточила 44 высоковольтных воздушных линий. Более того, последние атаки врага привели также к разрушениям важного энергетического оборудования.
Однако это не останавливает энергетиков Украины, которые постоянно ремонтируют все уничтоженное, чтобы вернуть в дом свет.
Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение. Работаем для повышения мощности атомной генерации, чтобы сократить дефицит в энергосистеме,
– сказал Герман Галущенко.
Министр подчеркнул проактивную позицию Минэнерго в координационной работе с международными партнерами, учреждениями, компаниями и организациями в привлечении помощи:
- украинским генерирующим компаниям,
- операторам систем распределения и передачи,
- газотранспортной системе,
- подземным газовым хранилищам и газораспределительным сетям,
- газо- и угледобывающим предприятиям.
Помогает выстоять и мир
Украине в этой работе по восстановлению и стабилизации электроснабжения помогают и международные партнеры. В частности, они поставляют материалы и необходимое оборудование.
В то же время каждый раз после новых атак потребности снова растут. Наша цель – не только оперативно использовать оборудование для проведения текущих восстановительных работ, но и сформировать запас оборудования, которое поможет быстрее отремонтировать энергообъекты после последующих обстрелов.
– подчеркнул Герман Галущенко.
Поэтому участвовавшие в заседании партнеры Украины подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать поддержку украинскому энергосектору. К примеру, США уже в ближайшее время планируют доставить крупную партию с оборудованием для украинских энергетических компаний.
Отметим, что в Координационную группу по энергетике G7+ входят представители:
- стран Группы Семи,
- Европейского Союза,
- Болгарии,
- Чехии,
- Эстонии,
- Латвии,
- Литвы,
- Румынии,
- Словакии,
- ЕБРР,
- Всемирный банк,
- Секретариат Энергетического Сообщества.
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- 6 декабря враг дважды обстрелял энергетическое предприятие ДТЭК. В результате этого энерго- и теплоснабжение в регионе ограничили.
- Также в ночь на 10 декабря оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Из-за масштаба разрушений в Одессе отключили от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. А в области происходят экстренные отключения света.
- Владимир Зеленский сообщил, что особенно сложная ситуация с электроснабжением на Одесщине. Кроме нее еще в ряде регионов наблюдается дефицит электроэнергии.