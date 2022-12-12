Так, станом на 12 грудня Росія пошкодила всі українські ТЕС. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні Координаційної групи з енергетики G7+.

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Ситуація в енергосистемі України

За словами міністра, зараз ситуація залишається доволі складною, адже Росія уразила усі теплові електростанції, а також знеструмила 44 високовольтні повітряні лінії. Ба більше, останні атаки ворога призвели також до руйнувань важливого енергетичного обладнання.

Однак це не зупиняє енергетиків України, які постійно ремонтують усе понищене, щоб повернути у домівки світло.

Проводяться відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації аби скоротити дефіцит в енергосистемі,

– сказав Герман Галущенко.

Також міністр підкреслив проактивну позицію Міненерго в координаційній роботі з міжнародними партнерами, установами, компаніями та організаціями у залученні допомоги:

українським генеруючим компаніям,

операторам систем розподілу і передачі,

газотранспортній системі,

підземним газовим сховищам та газорозподільчим мережам,

газо- та вуглевидобувним підприємствам.

Допомагає вистояти й світ

Україні у цій роботі з відновлення та стабілізації електропостачання допомагають й міжнародні партнери. Зокрема вони постачають матеріали та потрібне обладнання.

Водночас щоразу після нових атак потреби знову зростають. Наша мета – не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів,

– наголосив Герман Галущенко.

Тож партнери України, які брали участь у засіданні, підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору. Наприклад, США уже найближчим часом планують доставити велику партію з обладнанням для українських енергетичних компаній.

Зазначимо, що до Координаційної групи з енергетики G7+ входять представники:

країн Групи Семи,

Європейського Союзу,

Болгарії,

Чехії,

Естонії,

Латвії,

Литви,

Румунії,

Словаччини,

ЄБРР,

Світового банку,

Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

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