Все уже в безопасности, – Верещук рассказала об обмене пленными

Ирина Верещук прокомментировала обмен военнопленными между Украиной и Россией. По словам министерши, все наши граждане уже в безопасности.

Об этом глава Минреинтеграции сообщила во время брифинга, состоявшегося вечером 24 марта.

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Состоялся обмен наших военнопленных и гражданских моряков. Они уже все в безопасности и получают необходимую помощь,

– сказала Ирина Верещук.

Чиновница отметила, что Украина продолжает работу над освобождением всех наших граждан, в том числе пограничников и гражданских с острова Змеиный.

Украина требует освободить гражданских

Министр реинтеграции также указала, что направила обращение в Россию об освобождениипохищенных представителей органов местного самоуправления.

Украина требует и настаивает, что брать в плен гражданских является нарушением международного гуманитарного права. Мы требуем их немедленного освобождения,

– добавила политик.

Ирина Верещук зачитала фамилии и имя таких лиц: смотрите в видео