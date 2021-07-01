Все вопросы Украины решаются только украинским государством, – Зеленский ответил Путину
Источник:Интерфакс-Украина
Владимир Зеленский заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и Украинским государством. В то же время президент подтвердил свою готовность к встрече с Владимиром Путиным.
Такие заявления украинский лидер сделал в интервью изданию, комментируя высказывания Владимира Путина о том, что "Украина находится под внешним управлением США, Германии и Франции".
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Зеленский ответил Путину на слова о "внешнем управлении"
В реальном мире все вопросы Украины решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и не "теневыми посредниками", которые находятся под домашним арестом или в розыске,
– подчеркнул глава государства.
Президент подтвердил, что готов встретиться с Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".
Зеленский считает, что тезис о "внешнем управлении" является пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России.
Субъектность Украины значительно усилилась
Лидер Украины обратил внимание, что вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов. Это показал недавний саммит США – Россия.
Как это было, говорим откровенно, почти всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что это означает, что субъектность Украины значительно усилилась. "Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства", – пояснил глава государства.
Зеленский также заявил, что его лично не "цепляет" фраза Путина о том, что "смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?". "Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается в Кремле?"– подытожил президент.
Напомним, Президент России 30 июня отвечал на вопросы, которые поступали на прямую телефонную линию. Там он и сделал свое скандальное заявление о "внешнем управлении".
Высказывания Путина и реакция на них Украины
- Глава Кремля заявил, что разговаривать с украинским президентом нет смысла. Ведь он не видит даже приблизительных общих тем для встречи. Российскому президенту кажется, что "Зеленский отдал страну под полное внешнее управление". Украиной якобы управляют отовсюду, только не из Киева.
- Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такие высказывания российского президента свидетельствуют о том, что Путин мечтает решать вопросы Украины без ее участия. На это у украинской власти лишь один ответ: никто не будет решать судьбу, кроме нас самих.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк добавил, что любые российские комментарии об Украине, в том числе и Путина, необходимо оценивать только через призму пропаганды. Кроме того, он убежден, что российского президента некорректно информируют о ситуации в Украине.