Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были уничтожены, – КМВА

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В КМВА отметили, что удалось сбить все вражеские цели в воздушном пространстве над столицей.

В ночь на 18 мая российские военные нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Около 05:00 в Киевской области раздались взрывы. Тогда сообщили о работе ПВО. А уже около 6:00 стало известно, что все воздушные цели над Киевом удалось сбить.

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Девятая массированная атака за май

Продолжается серия беспрецедентных по своей мощи, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев. Девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая,

– подчеркивает начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что в этот раз враг для атаки на столицу использовал самолеты стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160. Из них из Каспийского моря запустили, вероятно, крылатые ракеты типа Х-101/Х-555. После запуска ракет, россияне также над Киевом запускали свои разведывательные дроны.

Предварительно все вражеские цели в воздушном пространстве над столицей не только обнаружили, но и уничтожили. В КГВА отметили, что окончательные данные по количеству и типу ракет будут сообщены уже в Воздушных силах ВСУ.

По предварительной информации, падение обломков было зафиксировано в Деснянском и Дарницком районах Киева. В ведомстве отмечают, что больше повреждений было именно в Дарницком районе. Там было возгорание на территории гаражного кооператива. К счастью, пожар уже был ликвидирован.

Сергей Попко отметил, что в остальных районах также можно будет обнаружить обломки, например на припаркованных авто, придомовых территориях или лесопарковой зоне. Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала.

Данные оперативного строительства собираются и уточняются. Еще раз благодарим наше ПВО за сохраненные жизни! Следите за новыми сообщениями. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги!

– добавил Сергей Попко.

Заметим, что о воздушной тревоге в столице объявили в 03:11. Уже около 05:00 жители слышали взрывы. Тогда власти сообщали о работе ПВО. А в 06:03 были отбои воздушной тревоги.