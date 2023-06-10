"Все выбило насквозь, я выскочила и кричу "Иисус, Иисус", – очевидица об атаке на Одессу
Источник:Суспильное
Ночью Россия атаковала Одессу "Шахедами". Противовоздушная оборона сбила цели, но обломки вражеского дрона попали в здание в одном из районов города.
Жители пострадавших в результате атаки квартир рассказали о падении обломков. Люди не понимают, за что враг каждую ночь обстреливает украинские города и почему россияне убили и продолжают убивать столько людей.
Внимание Ночная атака России на Одессу: военные показали ужасные последствия вражеского обстрела
Я услышала звук и поняла, что я из этой кровати не успею даже выскочить в коридор. Оно как бахнуло и выбило все насквозь. Все выбило. Я выскочила в коридор и стою кричу: "Иисус, Иисус". Что я могла еще кричать, когда везде крики такие,
– рассказывает Наталья, жительница дома, куда попали обломки сбитого дрона.
Женщина рассказала, что от обломков стекла ее спасли занавески на балконе.
Наталья была дома в момент атаки: видео
Главное об атаке на Одессу
- По меньшей мере три человека погибли и еще почти 30 получили ранения в результате атаки российских оккупантов на Одесскую область в ночь с 9 на 10 июня.
- Регион подвергся атаке дронов-камикадзе "Shahed-136" и "Shahed-131". Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны.
- Однако часть обломков упала на многоквартирный жилой дом. В нем начался пожар.