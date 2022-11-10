Все взрослые отправлены на войну: в Госдуме предлагают разрешить работать детям с 14 лет

Кремль использует русских мужчин как пушечное мясо в войне против Украины. Их семьи получают за это не только "Ладу калину", но и трудоустроенных детей.

Сообщения о трудовом законопроекте распространили пропагандистские СМИ. Причиной возможного привлечения к работе несовершеннолетних называют "санкционное давление со стороны недружественных стран".

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Что известно о законопроекте

Депутаты оккупантов заявляют, что дети очень хотят работать с 14 лет. Они могут получать первый трудовой опыт и помочь своим семьям, у которых нет денег.

В условиях экономического санкционного давления недружественных России государств работа, а значит, доход подростка – это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувство ответственности,

– заявили депутаты.

Для работы российским детям потребуется только разрешение их родителей. Решение органов опеки при заключении трудового договора не будут учитываться. Кроме этого, работодатель несовершеннолетних не будет организовывать медосмотр за свой счет. Будет достаточно медосмотра "незначительного срока давности".

В России будут работать дети / Скриншот по законопроекту

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