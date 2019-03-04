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      Все ближче до виборів: які з телеканалів лояльні до Порошенка

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      Скандал навколо бізнес-партнера президента та корупції в "Укроборонпромі" спровокував ще один. З телеканалу ZIK, який запросив тепер уже екс-першого заступника РНБО Олега Гладковського на інтерв'ю, звільнився відомий журналіст.

      ZIK и Гладковский

      После громких обвинений в хищении армии и во время войны первый заместитель главы СНБО и друг президента Олег Гладковский приходит оправдываться на телевидение. В прямом эфире телеканала ZIK ему ставят удобные вопросы якобы случайные зрители.

      Читайте также: 5 руководителей и чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55 миллионов гривен

      Настоящим журналистам обрывают телефонные линии, дозвониться те не могут. Поэтому целый час Гладковский-старший рассказывает о том, что расследование о нем и его сыне – заказное. Все происходит по тому же сценарию, что и несколько месяцев назад. На этом же канале оправдывался за российский паспорт, имения и миллионы жены главный контрразведчик Семочко.

      корупційні схеми укроборонпром гладковський зік
      Гладковский в эфире телеканала ZIK

      Как люди из окружения Порошенко попадают на телеканал, который на Банковой еще недавно называли сепаратистским – рассказывает журналист Алексей Братущак. Он уволился с ZIKу после скандального интервью Гладковского. Говорит: канал договорился с Банковой и стал лояльным к президенту.

      Когда начали резать темы, я считаю, что это уже жесткое такая информационное сотрудничество, которое еще называют цензурой,
      – отметил журналист Алексей Братущак.

      Журналист утверждает: в тот вечер в студии должен был быть вообще другой герой: Юлия Тимошенко, Павел Розенко, но в последний момент вместо этих двух в эфире появился Гладковский. И посыпались вопросы.

      Есть у нас информация, что одна девушка выдала себя за три разных человека и поставила три разных вопроса. Вообще все вопросы выглядят так, будто они подготовлены и комплементарны,
      – подчеркнул Братущак.

      братущак журналіст
      Алексей Братущак

      Информационное сотрудничество между владельцем ZIKу Петром Дыминским и окружением Порошенко продолжается примерно год – утверждает Братущак. Бизнесмен скрывается за границей после ДТП, в котором погибла женщина – и его не находят. А его канал активно освещает предвыборные выступления и визиты президента. Эксперты говорят: выборы сделали большинство каналов лояльными или нейтральными к гаранту. Громкие скандалы вокруг него – встречи с Медведчуком, Мальдивский отдых, обличительные пленки Онищенко или паспорта Семочко – они просто не замечают.

      Как каналы подают информацию о действующем президенте

      Были 10 четких измен, 10 негативных кейсов для президента. И есть каналы, которые показали только один из них,
      – отметил директор "Центра контент-анализа" Александр Мариковский.

      Анализ лояльности телеканалов за последний год показал:

      1. Откровенно симпатизируют Петру Порошенко его "5 канал" и "Прямой".
      2. Не хочет ссориться с президентом ни один из украинских олигархов – телеканалы Ахметова, Фирташа и Пинчука проигнорировали почти все скандалы, касающиеся гаранта.
      3. Молчат о них и телеканалы "112 Украина" и NewsOne с тех пор, как контроль над ними перешел к Медведчука.
      4. Умеренно критикует президента только подконтрольный Коломойскому "1+1".
      5. Критически деятельность Петра Порошенко освещает 24 канал.

      Что расследовали журналисті про коррупционные схемы в "Укроборонпроме"?В начале войны группа молодчиков вступает в сговор с чиновниками "оборонки". Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Накручивают цену в разы и в сговоре с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанды.

      Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на чиновников от "оборонки", а старший утверждает, что ничего об этом не знал.

      Расследование Bihus.info о коррупции в "Укроборонпроме":
      Первая часть: Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
      Вторая часть: Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики Петр Порошенко СМИ Медиа
      Источник: 24 канал
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