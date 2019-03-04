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      Все ближче до виборів: які з телеканалів лояльні до Порошенка

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      Скандал навколо бізнес-партнера президента та корупції в "Укроборонпромі" спровокував ще один. З телеканалу ZIK, який запросив тепер уже екс-першого заступника РНБО Олега Гладковського на інтерв'ю, звільнився відомий журналіст.

      ZIK та Гладковський

      Після гучних звинувачень у розкраданні арміїї під час війни перший заступник голови РНБО і друг президента Олег Гладковський приходить виправдовуватись на телебачення. В прямому ефірі телеканалу ZIK йому ставлять зручні запитання нібито випадкові глядачі. 

      Читайте також: Розслідування про корупцію в "Укроборонпромі": Гладковський-молодший відповів журналістам

      Справжнім журналістам обривають телефонні лінії, додзвонитись ті не можуть. Тож цілу годину Гладковський-старший розповідає про те, що розслідування про нього і його сина – замовне. Все відбувається за тим самим сценарієм, що і кілька місяців тому. На цьому ж каналі виправдовувався за російський паспорт, маєтки й мільйони дружини головний контррозвідник Семочко.

      корупційні схеми укроборонпром гладковський зік
      Гладковський в ефірі телеканалу ZIK

      Як люди з оточення Порошенка попадають на телеканал, який на Банковій ще недавно називали сепаратистським – розповідає журналіст Олексій Братущак. Він звільнився з ZIKу після скандального інтерв'ю Гладковського. Каже: канал домовився з Банковою і став лояльним до президента.

      Коли почали різати теми, я вважаю, що це вже жорстка така інформаційна співпраця, яку ще називають цензурою,
      – зазначив журналіст Олексій Братущак.

      Журналіст стверджує: в той вечір в студії мав бути взагалі інший герой: Юлія Тимошенко, Павло Розенко, але в останній момент замість обох в ефірі з'явився Гладковський. І посипалися питання.

      Є у нас інформація, що одна дівчина видала себе за три різні людини і поставила три різні запитання. Взагалі всі питання виглядають так, наче вони підготовлені і комплементарні,
      – підкреслив Братущак.

      братущак журналіст
      Олексій Братущак

      Інформаційна співпраця між власником ZIKу Петром Димінським та оточенням Порошенка триває приблизно рік – стверджує Братущак. Бізнесмен переховується за кородном після ДТП, в якій загинула жінка – і його не знаходять. А його канал активно висвітлює передвиборчі виступи і візити президента. Експерти кажуть: вибори зробили більшість каналів лояльними або нейтральними до гаранта. Гучні скандали навколо нього – зустрічі з Медведчуком, Мальдівський відпочинок, викривальні плівки Онищенка або паспорти Семочка – вони просто не помічають.

      Як канали подають інформацію про чинного президента

      Були 10 чітких зрад, 10 негативних кейсів для президента. І є канали, які показали лише один з них,
      – наголосив директор "Центру контент-аналізу" Олександр Маріковський.

      Аналіз лояльності телеканалів за останній рік показав:

      1. Відверто симпатизують Петру Порошенку його "5 канал" і "Прямий".
      2. Не хочуть сваритися з президентом жоден з українських олігархів – телеканали Ахмєтова, Фірташа і Пінчука проігнорували майже всі скандали, які стосувались гаранта.
      3. Мовчать про них і телеканал "112 Україна" і NewsOne з того часу, як контроль над ними перейшов до Медведчука.
      4. Помірно критикує президента лише підконтрольний Коломойському "1+1".
      5. Критично діяльність Петра Порошенка висвітлює 24 канал.

      Що розслідували журналісти про корупційні схеми в "Укроборонпромі"?На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

      Це розслідування викликало неабиякий резонанс у суспільстві. Однак поки відсторонено з посад лише двох керівників дочірних підприємств "Укроборонпрому" та власне самого Олега Гладковського, рішення щодо якого ухвалив президент.

      Розслідування Bihus.info про корупцію в "Укроборонпромі":
      Перша частина: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      Друга частина: Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Розслідування ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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