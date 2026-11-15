Всего 12 ракет в месяц: ветеран войны указал на острую нехватку средств ПВО

По состоянию на 15 ноября Украина получает от союзников всего 12 ракет в месяц. Майор в отставке Алексей Гетьман подчеркнул, что такого количества недостаточно для защиты от ударов РФ.

В эфире 24 Канала майор в отставке и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что задержки с передачей ракет возникают из-за бюрократии в Пентагоне.

Почему задерживается поставка вооружения

По его словам, несмотря на оплату вооружения европейскими партнерами, официальные подтверждения поставок появляются только после их фактического прибытия в часть. Он напомнил, что о поступлении комплексов Patriot украинцы также узнали только после первых сбитых российских "Кинжалов".

Вполне возможно, что эти ракеты уже в Украине, но официальная позиция наших властей пока такая, какую озвучил Верховный Главнокомандующий, президент Зеленский: мы получаем в месяц 12 ракет. Это ни о чем. Вообще ни о чем,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Ведущая Яна Богославская добавила, что такого количества ракет крайне недостаточно, учитывая интенсивность ежедневных обстрелов и номенклатуру оружия, которое враг направляет против украинских городов.

Алексей Гетьман объяснил, почему такие поставки не защищают от атак: видео

Масштабы дефицита систем ПВО

Проблема нехватки средств противовоздушной обороны уже привела к тяжелым последствиям во время недавних атак. В частности, в начале ноября из-за острой нехватки боеприпасов защитникам удалось сбить всего 4 цели из 36 баллистических ракет, запущенных агрессором.

В то же время европейские запасы перехватчиков " сократились до минимума " ограничены, а существенного увеличения поставок аналитики ожидают не раньше, чем через год.